Essonne : un jeune de 19 ans décède après avoir été frappé lors d'une probable rixe

Un jeune homme de 19 ans est mort ce dimanche 18 juillet quelques jours après avoir été violemment frappé lors d'une probable rixe entre bandes rivales, originaires de deux villes voisines de l'Essonne, a-t-on appris ce lundi 19 juillet.

Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juillet, lorsque ce jeune homme – considéré comme le leader d'un quartier de Saint-Michel-sur-Orge (91) – avait été gravement frappé à la tête et sur le corps, dans «le quartier rival» de Saint-Geneviève-des-Bois (91), à une trentaine de kilomètres au sud de Paris.

La victime aurait participé à une rixe

Hospitalisé et placé dans le coma depuis l'agression, il est mort dimanche en début de soirée, a confirmé le parquet sans donner davantage de précision sur l'enquête. Selon les premiers éléments, il aurait participé à une rixe opposant cinq personnes. Des violences qui interviennent dans un contexte de rivalités entre bandes déjà bien établi dans le département.

Fin mai déjà, un adolescent de 15 ans avait été violemment frappé à coups de marteau à Saint-Michel-sur-Orge (91), et s'en était sorti après avoir été placé dans un coma artificiel. Deux mineurs de 16 et 17 ans avaient alors été mis en examen pour «tentative de meurtre» et écroués dans cette enquête.

Pour rappel, en février dernier, deux jeunes de 14 ans avaient été tués en moins de 24 heures lors de deux rixes distinctes, l'une à Saint-Chéron (91) et l'autre à Boussy-Saint-Antoine (91). Si le phénomène de rixes entre bandes rivales touche particulièrement le département de l'Essonne, il s'est largement aggravé en Île-de-France ces dernières années, même si ces violents affrontements sont heureusement rarement mortels.

Selon le ministère de l'Intérieur, 357 rixes entre bandes ont été recensées en 2020 contre 288 en 2019, soit une hausse de près de 25 %. Dans l'Essonne, le chiffre est passé de 56 à 91 entre ces deux années. Mi-juin, le gouvernement a présenté une série de mesures pour lutter contre les rixes entre jeunes. Parmi elles figurent l'extension des horaires d'accueil des centres de loisirs jusqu'à 20h dans les «territoires marqués par des temps de trajet domicile-travail importants» ou la «création» de postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries.