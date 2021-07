Île-de-France : démantèlement d’un trafic de fausses attestations vaccinales

Une pharmacienne exerçant à l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été interpellé et placée en garde à vue ce lundi par la police. Elle est accusée d’avoir fait de fausses attestations vaccinales dans le centre où elle exerce.

Les faux étaient revendus à 250 euros l’unité par un receleur, a rapporté France Bleu. Ce dernier et la femme ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce lundi soir.

L’homme s’est fait interpeller vendredi soir à Bagnolet. Son comportement suspect a attiré l’attention des agents de la BAC qui ont retrouvé une quarantaine d’attestations sur lui ainsi que plusieurs milliers d’euros, a précisé la radio nationale.

Son audition a permis de remonter à la pharmacienne du Val-de-Marne. Ni elle, ni son complice ne sont connus de la justice.

Les deux mis en examen sont poursuivis pour «faux document administratif, atteinte à un système de traitement automatisé de données, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée» et «les mêmes infractions ainsi que détention de faux document administratif et refus de remettre une convention de chiffrement» par le parquet de Bobigny.