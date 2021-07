Un coup de chaud sur la France dès aujourd'hui et pour toute la semaine

Alors que le soleil a commencé à être de retour sur la France hier lundi, la tendance va se confirmer ce mardi 20 juillet pour se prolonger jusqu'au week-end.

Ce faisant, l’ensoleillement parfois tant attendu après la pluie de ces dernières semaines, va concerner l'ensemble du pays et certaines régions pourraient même basculer en alerte à la canicule.

Aujourd'hui, mais aussi demain mercredi et jeudi, le mercure devrait donc s'envoler pour dépasser dans l'ensemble les 30°C, à l'exception de quelques reliefs montagneux.

Températures généralement proches de 30°C, voire dépassant 35°C sur les régions proches Méditerranée. Cette période de chaleur se poursuivra jusqu'à jeudi ou vendredi avant une dégradation orageuse accompagnée d'un refroidissement de la masse d'air



Au cours des prochaines quarante-huit heures, alors qu'en Bretagne quelque 31 °C sont attendus, notamment sur Brest, le thermomètre pourrait grimper encore davantage dans le bassin méditerranéen, et cela jusqu’à 37 °C.

D'une manière générale, les températures varieront entre 24 et 30 °C au nord de la Seine, lorsque, au sud, les 35 °C pourraient être vites dépassées.

Des averses prévues dès vendredi

Surtout, jeudi sera la journée la plus chaude de la semaine avec 30 à 35 °C sur les trois-quarts du pays, avant un début de baisse des températures vendredi par l’ouest, selon les dernières prévisions. En cause : une dépression qui devrait se rapprocher progressivement de la façade atlantique nourrissant une atmosphère de plus en plus lourde et instable, prélude à des orages.

Des averses orageuses sont en effet d'ores-et-déjà prévues dans tout l'Hexagone samedi, d’après Météo-France, à l’exception des Alpes et du pourtour méditerranéen.

La situation devrait être identique dimanche, avec, là encore, des averses présentes à l’ensemble de la France, sauf dans le Sud-Ouest et les départements méditerranéens.