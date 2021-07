Covid-19 : la quatrième vague est une «épidémie de jeunes», selon Olivier Véran

Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré ce mardi matin que la quatrième vague de Covid-19 est pour le moment une «épidémie de jeunes».

«Les 15-30 ans, et même les 20-30 ans, dans certains départements, ont le taux d'incidence le plus élevé», a-t-il précisé au micro de RTL. Une conséquence qui s’explique par le fait que cette population est «moins vaccinée que les personnes âgées».

Le ministre a confié redouter un scénario semblable à celui de l’été 2020 quand le virus s’est ensuite propagé à des personnes plus fragiles et plus âgées par la suite.

Olivier Véran a ajouté que «la bonne nouvelle» est que les contaminations par le variant Delta «font moins de formes graves» mais qu’elles «peuvent faire des Covid longs».

Extension du pass sanitaire

Face à l’aggravation de la situation épidémique due au variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé le 12 juillet dernier des mesures de durcissement. Dans ce cadre, le projet de loi étendant le pass sanitaire débutera mardi son chemin au Parlement avant une éventuelle adoption en fin de semaine.

Il prévoit notamment l'extension du pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) notamment aux cafés, restaurants et trains à partir de début août.

En outre, le pass sanitaire devra désormais être présenté dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes, contre 1.000 précédemment (salles de spectacles, de jeux, de sport ou des musées), selon le décret.