Variant Delta : voici les départements où il circule le plus en France

Détecté fin 2020 en Inde pour la première fois, le variant Delta a entraîné une recrudescence de l’épidémie au Royaume-Uni depuis avril 2021. En France il se propage aussi très rapidement, représentant désormais 80% des contaminations.

Le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse dans l'Hexagone, à tel point que Gabriel Attal a affirmé, ce lundi 19 juillet, que «nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus». Indiquant que le taux d'incidence a augmenté «de près de 125%» en une semaine, le porte-parole du gouvernement assure que «la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte, avec une vague plus rapide et une pente plus raide que toutes les précédentes».

Avec la stratégie de criblage qui consiste à rechercher des mutations d’intérêts grâce à une nouvelle technique développée pour les identifier, on observe ainsi trois mutations mises en avant selon Santé publique France : E484K, E484Q et L452R, qui est principalement portée par le variant Delta.

Or, selon le dernier point épidémiologique publié par Santé publique France le 16 juillet, cette dernière a été retrouvée dans 63% des prélèvements positifs criblés en semaine 27 (du 5 au 11 juillet), contre 43% la semaine précédente.

La corse-du-sud particulièrement touchée

D’après les indicateurs, dans certains départements, la mutation L452R a même été détectée dans 100% des tests positifs au Covid-19 criblés entre le 10 et le 16 juillet. C'est notamment le cas en Corse-du-sud et sur l'île de Saint-Martin.

Voici la liste complète, par département, des taux de tests avec présence de la mutation L452R pour la période du 10 au 16 juillet :

Corse-du-sud : 100%

Saint-Martin : 100%

Charente-Maritime : 95,9%

Pyrénées-Orientales : 95,8%

Haute-Corse : 95,4%

Haute-Vienne : 95,4%

Calvados : 95,2%

Haute-Marne : 95%

Manche : 94,7%

Aube : 93,8%

Somme : 93,8%

Territoire de Belfort : 93,8%

Dordogne : 92,9%

Var : 92,9%

Vendée : 92,7

Rhône : 92,4%

Haute-Savoie : 92%

Jura : 91,7%

Deux-Sèvres : 90,9%

Loire-Atlantique : 90,8%

Loir-et-Cher : 90,3%

Alpes-Maritimes : 90%

Bas-Rhin : 89,6%

Ain : 89,1%

Lozère : 88,9%

Haute-Saône : 88,9%

Isère : 88,3%

Vaucluse : 88,1%

Bouches-du-Rhône : 87,7%

Indre-et-Loire : 87,7%

Sarthe : 87,5%

Savoie : 86,9%

Pas-de-Calais : 86,7%

Hautes-Alpes : 86,4%

Tarn-et-Garonne : 86,3%

Gironde : 86,2%

Cantal : 85,7%

Hauts-de-Seine : 85,6%

Paris : 85,2%

Yvelines : 84,8%

Essonne : 84,4%

Ille-et-Vilaine : 84,3%

Nord : 84%

Landes : 83,8%

Charente : 83,3%

Eure : 83,3%

Haute-Loire : 83,3%

Seine-et-Marne : 82,9%

Seine-Saint-Denis : 82,8%

Seine-Maritime : 82,5%

Alpes-de-Haute-Provence : 82,4%

Hautes-Pyrénées : 81,8%

Tarn : 81,6%

Finistère : 81,4%

Oise : 81,4%

Drôme : 81,2%

Aveyron : 80,8%

Haut-Rhin : 80,7%

Val-de-Marne : 80,3%

Maine-et-Loire : 80,1%

Ardèche : 80%

Indre : 80%

Meurthe-et-Moselle : 80%

Vienne : 79,8%

Morbihan : 77,8%

Val-d'Oise : 77,4%

Gard : 77,3%

Côte-d'Or : 77%

Puy-de-Dôme : 76,9%

Aisne : 76,3%

Cher : 75,8%

Côtes-d'Armor : 75,4%

Doubs : 75,4%

Corrèze : 74,4%

Moselle : 74,1%

Aude : 74%

Haute-Garonne : 74%

Loire : 73,9%

Eure-et-Loir : 73,8%

Hérault : 73,2%

Marne : 70,9%

Ariège : 69,8%

Vosges : 69,6%

Nièvre : 69,2%

Lot : 69%

Yonne : 69%

Gers : 68,6%

Lot-et-Garonne : 67,6%

Meuse : 66,7%

Saône-et-Loire : 66,2%

Pyrénées-Atlantiques : 64,9%

Mayenne : 54,4%

Allier : 51,5%

Creuse : 50%

Guadeloupe : 46,8%

Ardennes : 46,7%

Loiret : 43,8%

Orne : 34.5%

Réunion : 13,1%

Martinique : 9,9%

Guyane : 2,3%

Miquelon-Langlade et Saint-Pierre : 0%

Mayotte : 0%

Saint-Barthélémy : 0%