Pass sanitaire : les services de renseignements craignent une radicalisation des opposants

Les opposants à la vaccination et au pass sanitaire ont été très nombreux à manifester leur colère dans les rues de France. Une contestation exceptionnelle qui pourrait se radicaliser, alertent les autorités.

Un rapport du renseignement territorial du 19 juillet, auquel Le Parisien a eu accès, s'est en effet intéressé au mouvement de contestation qui a vu le jour en France à la suite des mesures annoncées le 12 juillet dernier. L'extension de l'obligation du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour plusieurs professions avait alors provoqué la colère de nombreux Français, donnant lieu à une contestation exceptionnelle.

Selon la note des renseignements, elle se distingue tant par la diversité de ses participants (des retraités, des familles, des membres du personnel soignant, ...) que par son ampleur. De quoi laisser craindre une pérennisation et une radicalisation du mouvement. «À l’instar de ce qui s’est produit pour les 'gilets jaunes', plus le conflit durera, plus le risque est grand que les plus déterminés, puis les plus radicaux, parviennent à en prendre le contrôle», avertissent les services de renseignements.

Ultra-droite, antivax, covido-sceptiques...

La partie plus radicale des manifestants, comme les anciens participants aux manifestations des gilets jaunes (dont plusieurs figures ont appelé à se mobiliser contre le pass sanitaire sur les réseaux sociaux) ou des membres de l'ultradroite, revendique «à l’extrême la dénonciation des atteintes aux libertés», indique le rapport. Les renseignements ont également révélé la présence significative de catholiques intégristes, d'antivax ou de covido-sceptiques parmi les manifestants. Quant à l'ultragauche, le renseignement territorial la qualifie encore de relativement «discrète» au sein des cortèges, notant toutefois la présence de militants d'Extinction Rebellion notamment.

L'utilisation de termes et de symboles - comme l'étoile jaune - empruntés aux heures les plus sombres de l'Histoire témoigne de l'extrémisme de certains manifestants. «Dictature sanitaire», «apartheid entre vaccinés et non vaccinés», pouvait-on notamment lire sur les pancartes au sein des cortèges ou sur les réseaux sociaux.