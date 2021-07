Billets de train : voici 7 astuces pour payer moins cher

Après plusieurs mois de restrictions sanitaires, de nombreux Français comptent profiter comme il se doit de leur liberté retrouvée en s’offrant quelques jours de vacances. Mais le prix des billets peut refroidir les ardeurs des voyageurs. Si vous comptez partir en train, voici quelques astuces pour payer moins cher votre voyage.

Avoir une carte de réduction

L’une des meilleures solutions pour faire des économies est d’investir dans une carte de réduction SNCF. En sachant que depuis le mois de juin, la compagnie ferroviaire propose une nouvelle carte «Avantage» unique pour l'ensemble des clients, toujours au prix de 49 euros pour un an.

Avec cette nouvelle carte, les clients bénéficient d'une réduction de 30% sur les tarifs seconde et première en France et en Europe et d’une autre de 60% pour trois enfants accompagnant âgés de 4 à 11 ans.

opter pour des trains low cost

Pour découvrir la France à petits prix, pensez à réserver un billet sur Ouigo, l'offre low cost de la SNCF. Pour un adulte et pour un trajet, le billet de train est à partir de 10 euros. Et pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, le billet est à prix fixe de 5 euros ou de 8 euros, selon les gares de départ et d’arrivée.

En sachant que Ouigo dessert pas moins de 41 destinations, dont Lille, Marseille, Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Nice, Grenoble, Nîmes, Antibes, Cannes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou encore Strasbourg.

Jeter un œil aux ventes privées

Quand l’heure des vacances a sonné, il n’est pas rare que certains sites, tels que Showroomprivé.com ou Veeppee (Venteprivée.com), proposent des billets de train à prix cassés. Certaines ventes flash peuvent vous donner la possibilité de faire jusqu’à 70% d’économies sur vos voyages en train.

Outre les billets, ces plateformes proposent régulièrement des réservations de chambres d’hôtels en France, ou à l’étranger, à prix réduits. A noter que pour ne pas passer à côté des bons plans, il est possible de créer des alertes en passant par l’application.

Racheter des billets en ligne

Autre astuce pour économiser : racheter des billets de train sur Leboncoin.fr. En effet, de nombreux particuliers n’ayant pas pu annuler leur voyage, revendent leurs billets sur internet à des prix attractifs.

En ce moment, plusieurs billets de train aller et retour Paris-Bordeaux, Paris-Montpellier, Paris-Marseille, Valence-Montpellier, ou encore Lille-Perpignan sont par exemple disponibles. La plupart d’entre eux sont vendus entre 20 et 50 euros par personne (aller-retour).

Cependant, l’horaire et le jour étant parfois déjà fixés, il faut pouvoir se libérer à des dates bien précises.

Partir hors vacances scolaires

Si vous n’avez pas d’enfants, l’idéal est de partir en dehors des périodes de vacances scolaires. De cette manière, vous bénéficiez de réductions sur les trajets, la demande étant moins forte, mais aussi l’hébergement.

Sans compter que vous éviterez ainsi les hordes de vacanciers qui fourmillent sur les zones les plus touristiques. Et pour encore moins dépenser, et dans la mesure du possible, optez pour un départ en semaine et à des heures creuses.

Réserver à l’avance

Autre astuce, et certainement la plus connue : réserver à l’avance. En achetant ses billets plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le départ, on peut facilement payer deux fois moins cher son voyage.

En plus, compte tenue de la situation sanitaire, la SNCF a récemment simplifié les conditions d'échange et de remboursement des billets. Ainsi, les clients peuvent reporter ou annuler leur voyage sans frais jusqu'à trois jours avant le départ.

Depuis le 17 juin dernier, les clients ont également la possibilité de voir, pour chaque destination, quels sont les prix minimum et maximum pratiqués par le groupe.

ou Prendre un billet à la dernière minute

Inversement, si vous êtes plutôt du genre à partir sur un coup de tête, pensez à regarder les offres de dernière minute. Avec les billets des TGV Ouigo, il est possible de réserver une place de train jusqu’à 1h avant le départ.