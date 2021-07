Hôpitaux et Ehpad : l'Assemblée vote contre le pass sanitaire pour les patients et visiteurs

Pour les députés, le recours au pass sanitaire n'est pas nécessaire pour les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et Ehpad. Ils l'ont exprimé lors d'un vote à l'Assemblée nationale, ce jeudi 22 juillet.

A l'origine, le projet de loi proposait l'usage du pass sanitaire pour les soins programmés et les visiteurs. Mais les députés ont soutenu, par 70 voix contre 67, des amendements de la France insoumise (LFI) et des Républicains (LR). Sur ce point, le gouvernement et le rapporteur LREM s'étaient contentés de mentionner leur avis défavorable, sans en dire davantage.

Philippe Benassaya, député LR, a insisté sur la nécessité «de préserver le droit aux soins quelles que soient les conditions sanitaires et quel que soit le statut vaccinal du patient». Il souligne par ailleurs l'importance de protéger «le droit de visite» des familles, «à condition de respecter les gestes barrières».

Caroline Fiat (LFI), aide-soignante de profession, le rejoint. Elle a notamment évoqué la situation délicate des «derniers moments» d'un patient, lorsqu'il paraît difficile d'exiger un pass sanitaire de la part des proches, touchés par le chagrin. «On saura protéger les patients», a-t-elle ajouté.

Au mois de mai, un protocole sanitaire plus souple est entré en vigueur dans les Ehpad. Il permet notamment aux résidents de recevoir des visites dans leur chambre, mais aussi de sortir de l'établissement pour rejoindre leur famille. L'Assemblée nationale exclut donc pour l'heure un renforcement des restrictions en la matière, mais la question devrait à nouveau être débattue lors de la navette parlementaire.