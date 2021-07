Variant Delta : ces communes où le masque en extérieur est de nouveau obligatoire

Plus d’un mois après la fin de l'obligation du port du masque en extérieur en France, plusieurs départements ont décidé de faire marche arrière et de l’imposer à nouveau dans l’espace public, en raison de la forte progression du variant Delta.

les Pyrénées-Orientales

Sur la liste des territoires concernés, figurent notamment les Pyrénées-Orientales. Le port du masque est obligatoire depuis le 17 juillet sur l'ensemble du département, sauf sur la plage et les grands espaces naturels.

la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet, a également pris un arrêté préfectoral. A compter de ce jeudi 22 juillet, il faut le garder sur le nez «dans les communes de plus de 5.000 habitants (…) dont le taux d'incidence est égal ou supérieur au seuil d'alerte».

Pour rappel, celui-ci est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. Tous les piétons âgés de 11 ans ou plus devront le porter «sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 9h à minuit», précise le communiqué de la préfecture.

l'Hérault

Le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh a lui aussi décidé de «généraliser» l’obligation du port du masque en extérieur dans le département, à l’exception des plages, des zones de baignade et des grands espaces naturels.

Dans l'Hérault, le taux d’incidence est passé de 65 à 227 cas pour 100.000 habitants en 7 jours, soit une hausse de 250 %, a indiqué la préfecture, soulignant que les 20-29 ans étaient les plus touchés avec un taux d’incidence de 552.

la Vendée

Depuis le 21 juillet, le port du masque est obligatoire en extérieur dans 22 communes du littoral vendéen.

Dans le détail, cette mesure concerne : L’Aiguillon-sur-Mer, Barbâtre, La Barre-de-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, L’Épine, La Faute-sur-Mer, La Guérinière, L’Ile-d’Yeu, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Noirmoutier-en-l’Ile, Notre-Dame-de-Monts, Les Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire et à La Tranche-sur-Mer.

Les plagistes pourront en revanche tomber le masque, a précisé la préfecture dans un communiqué.

Le Calvados

Plusieurs villes du Calvados doivent aussi s'y soumettre. C’est le cas à Deauville, Honfleur, Trouville-sur-Mer ou encore Cabourg.

La Charente-maritime

Depuis le 20 juillet et jusqu’au 31 août inclus, pas moins de 45 communes de Charente-Maritime sont concernées par le retour du masque obligatoire en extérieur.

Il faut le porter à : Ars-en-Ré, Bourgneuf, Châtelaillon-Plage, Clavette, Dolus-d’Oléron, Esnandes Fouras, La Rochelle, La-Brée-les-Bains, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, La Jarne, La Jarrie, Le Bois-Plage-en-Ré, Le Château-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Les Mathes, Les Portes-en-Ré, Loix, Marennes-Hiers-Brouage, Nieul-sur-Mer, Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Port-des-Barques, Puilboreau, Rivedoux-Plage, Rochefort, Royan, Saint-Christophe, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Denis-d’Oléron, Saint-Georges de Didonne, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Rogatien, Saint-Savinien, Saint-Trojan-les-Bains, Sainte-Marie-de-Ré, Saintes, Salles-sur-Mer, Thairé, Vaux-sur-Mer, Vérines, et Yves.

Le préfet Nicolas Basselier a toutefois souligné que les habitants et les touristes ne sont pas tenus de le mettre à la plage, en forêt et dans les parcs et jardins.

L'ariège

La préfète de l'Ariège Sylvie Feucher a de son côté décidé de resserrer la vis dans 19 communes du département. Cette obligation sera en vigueur jusqu'au 15 août prochain.

Il s'agit de Foix, Ferrières, Montgailhard, St-Paul de Jarrat, Pamiers, St-Jean du Falga, La Tour du Crieu, Lavelanet, Laroque d’Olmes, St-Girons, Tarascon, Mas d’Azil, Mirepoix, St-Lizier, Seix, Ax les Thermes, Aulus les Bains, Ussat, et de Ornolac-Ussat-les-Bains.

la haute-Garonne

En Haute-Garonne, il est obligatoire de 9h à 3h du matin, dans l'hyper-centre de la ville de Toulouse.

Plus précisément, les voies concernées sont : boulevard d'Arcole, boulevard de Strasbourg, boulevard Lazare Carnot, allées Forain François Verdier, allées Jules Guesdes, allées Paul Fauga, pont du halage de Tounis, quai de Tounis, quai de la Daurade, place de la Daurade, quai Lucien Lombard, quai Saint-Pierre dans sa section allant jusqu’au boulevard Armand Duportal, boulevard Armand Duportal, boulevard Lascrosses depuis la place Armand Duportal, boulevard d'Arcole.

la Haute-Corse

François Ravie, le préfet de Haute-Corse, a lui-aussi annoncé de nouvelles mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. Dès ce vendredi 23 juillet, il faudra garder le masque dans les rues de Calvi, Île-Rousse et Saint-Florent.