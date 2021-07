Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, a bouclé la descente de la Seine à la nage

Parti le 6 juin dernier depuis Source-Seine, en Côte-d'Or (Bourgogne), où le fleuve prend sa source, Arthur Germain s'apprête à boucler la descente de la Seine à la nage avec 4 jours d'avance. Il est attendu au Havre, en Seine-Maritime (Normandie) ce samedi 24 juillet.

Il avait déjà traversé la Manche à la nage, Arthur Germain, le fils cadet de la maire de Paris Anne Hidalgo, va réussir un nouvel exploit : celui de nager les 784 km de la Seine à la nage depuis sa source. Au total, 49 jours auront été nécessaires pour ce jeune nageur, pour boucler cette descente de la Bourgogne à la Normandie, en passant par Paris.

Il est attendu sur la plage du Havre, entre 17h30 et 18h30 ce samedi, où sa famille et ses amis l'attendront pour célébrer la réussite de «cet exploit sportif, écologique et humain», a ainsi communiqué son comité de soutien, qui annonce qu'Arthur en profitera pour revenir sur cette traversée «dans une ambiance festive et conviviale».

En totale autonomie

«Il me faudra affronter le froid, la solitude, le manque de sommeil et la douleur physique pour rallier le Havre depuis la source de la Seine», avait-il prévenu avant son départ, expliquant son souhait de réaliser ce défi «en autonomie et sans assistance», et ce, en se ravitaillant chez l’habitant.

Derrière lui, il tire près de 100 kg de matériel sur un kayak, avec son équipement informatique, son hamac et son réchaud. «Je ne pourrai nager que 5 à 6h par jour, le reste du temps devra être consacré à trouver de la nourriture, de l’eau, des douches», avait-il ajouté.

Un défi écologique

Un défi sportif qui ne doit pas cacher la dimension écologique du projet du jeune nageur, qui souhaite «sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et environnementaux liés à la Seine». Arthur Germain, qui a réalisé des prélèvements quotidiens pour tenir un carnet de bord du niveau de pollution de la Seine, s'est en effet donné l'objectif de montrer «que la Seine mérite d’être préservée».

«Mon objectif pendant cette aventure est de montrer la beauté de ce fleuve», avait-il fait savoir. Connaissant chaque paysages et recoins qu’englobe le fleuve, Arthur s’est donné pour rôle de «partager les différents aspects de la Seine pour en offrir une meilleure compréhension», et ça, sans «diaboliser les industriels» et en s’abstenant de «baser son message sur une politique de culpabilisation».