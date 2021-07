Paris : les JO de Tokyo diffusés au Trocadéro, quel programme ?

A partir de ce vendredi 23 juillet et jusqu'au dimanche 8 août, les supporters des JO de Tokyo pourront accéder à une importante «fan zone» installée dans les jardins du Trocadéro (16e), à Paris. Là, ils pourront regarder en direct toute la compétition, et même rencontrer les athlètes médaillés à leur retour en France.

Appelée «Le live des Jeux du Trocadéro», cette «fane zone» sera ouverte à tous, gratuitement, sur présentation d'un pass sanitaire valide. En parallèle de la diffusion des JO de Tokyo sur écran géant, le public pourra s'essayer aux disciplines olympiques et paralympiques, du 23 juillet au 8 août. A noter que le site rouvrira ses portes du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre, pour diffuser l'intégralité des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Le programme des rediffusions

Vendredi 23 juillet (12h-18h)

12h-17h30 : initiations aux sports (basket 3X3, judo, bmx, breakdance) / 13h à 16h30 : diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture des Jeux / 14h-15h30 : dédicace de Gévrise Emane (judo) / 15h- 15h30 : dédicace des anciens porte-drapeaux, dont Alain Calmat, Vincent Defrasne, Laura Flessel ou encore Jackson Richardson

Samedi 24 juillet (12H-19H)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h – 18h30 : initiations sportives de football, hockey sur gazon, baseball / 16h – 16h30 : célébration des athlètes champions du monde et champions d’Europe 2021 / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Dimanche 25 juillet (12h-19h)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h – 18h30 : initiations aux sports (football, hockey sur gazon, taekwondo) / 16h – 16h30 : célébration des athlètes champions du monde et champion d’Europe 2021 / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Lundi 26 juillet (12h-19h)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h – 18h30 : initiation aux sports (basket, basket 3x3, danse, taekwondo, triathlon) / 15h : rencontre avec les athlètes Rémi Dibo (basket), Vincent Zouaoui-Dandrieux (athlétisme), Christophe Guenot (lutte) et Christopher Patte (pentathlon moderne) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux Olympiques de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration de basket / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Mardi 27 juillet (10h-19h)

10h-16h : diffusion en direct des compétitions / 10h – 18h30 : initiation aux sports (basket 3x3, canoé, danse, rugby, taekwondo, triathlon) / 15h : rencontre avec les athlètes Stéphane Caristan (athlétisme), Bruno Thomas (bobsleigh), Gabrielle Tuleu (canoé) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Mercredi 28 juillet (12h-19h)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h – 18h30 : initiations aux sports (basket 3x3, canoé, cyclisme, judo, rugby) / 15h : rencontre avec les athlètes, David Larose (judo), Laetitia Payet (judo), Matthias Sylvanise (cyclisme), Bruno Thomas (bobsleigh), Gabrielle Tuleu (canoé) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Jeudi 29 juillet (12h-19h)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions sur les antennes de France Télévisions / 12h - 18h30 : initiations aux sports (cyclisme, escrime, judo, rugby) / 15h : rencontre avec les athlètes, Benjamin Guibal (cécifoot), Barbara Harel (judo) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration de BMX Flat / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Vendredi 30 juillet (10h-19h)

10h-16h : diffusion en direct des compétitions / 10h – 18h30 : initiations aux sports (BMX flat, cyclisme, escrime, handball, judo, tir laser) / 15h : rencontre avec les athlètes Aurélien Diesse (athlétisme), Gévrise Emane (judo de 14h à 15h30), Etienne Germond (tir), Delphine Reau (tir) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration de BMX flat / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

Samedi 31 juillet (12h-19h)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h-18h30 : initiation aux sports (boxe, escrime, handball, tennis de table, tir laser) / 15h : rencontre avec les athlètes Julie Carraz (biathlon, tir), Emilie Le Pennec (gymnastique), Samir Machrouh (boxe) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

DIMANCHE 1ER AOÛT (12H-19H)

12h- 16h : diffusion en direct des compétitions / 12h-18h30 : initiation aux sports (badminton, boxe, gymnastique, tumbling, tennis de table) / 15h : rencontre avec les athlètes Lionel Guyon (équitation), Samir Machrouh (boxe), Elisabeth Rachid (gymnastique) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration gym tumbling / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

LUNDI 2 AOÛT (11H-19H)

Horaires : 11h – 19h 11h- 16h : diffusion en direct des compétitions sur les antennes de France Télévisions / 11h-18h30 : initiations aux sports (badminton, boxe, gymnastique, haltérophilie, tennis de table) / 15h : présence d’athlètes, Maxence GUTHERTZ (tir à l’arc), Samir MACHROUH (boxe) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration haltérophilie / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

MARDI 3 AOÛT (12H-19H)

12h- 16h : diffusion en direct des compétitions sur les antennes de France Télévisions / 12h-18h30 : initiations aux sports (badminton, gymnastique, haltérophilie, lutte, voile) 15h : rencontre avec les athlètes Liste complète à venir / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration haltérophilie / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

MERCREDI 4 AOÛT (12H-19H)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h-18h30 : initiations aux sports (lutte, skateboard, tennis, voile) / 15h : rencontre avec les athlètes / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 16h30 – 17h : démonstration lutte / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

JEUDI 5 AOÛT (10H-19H)

10h-16h : diffusion en direct des compétitions / 10h – 18h30 : initiations aux sports (aviron, karaté, skateboard, tennis) / 15h : rencontre avec l’athlète Alizée Agier (karaté) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

VENDREDI 6 AOÛT (12-19H)

12h-16h : diffusion en direct des compétitions / 12h-18h30 : initiations aux sports (athlétisme, aviron, breakdance, karaté, pentathlon moderne, volley) / 15h : rencontre avec les athlètes, Raphael Redwitz (volley), Daniel Sangouma (athlétisme) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

SAMEDI 7 AOÛT (12H-19H)

12h- 16h : diffusion en direct des compétitions sur les antennes de France Télévisions / 12h-18h30 : initiations aux sports (athlétisme, aviron, karaté, pentathlon moderne, volley) / 15h : rencontre avec les athlètes Christelle Daunay (athlétisme), Laetitia Dugain (gymnastique) / 16h – 16h30 : célébration des médaillés des Jeux de Tokyo / 17h40 – 18h35 : rediffusion des temps forts sportifs à Tokyo

DIMANCHE 8 AOÛT (11H-17H)

13h00 : diffusion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo / 14h30 : diffusion du segment réservé à Paris 2024 / 15h00 - 16h00 : concert gratuit de Woodkid

passation du drapeau olympique à Anne Hidalgo

A cette date, la soirée de clôture des JO de Tokyo sera doublement symbolique pour la France, puisque le drapeau olympique sera remis à Tokyo à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a la charge d'accueillir les prochains JO de 2024. Au même moment en France, la Patrouille de France survolera le Trocadéro avec deux sportifs militaires de haut niveau à son bord, dont on ignore encore l'identité.

En parallèle et dans d'autres villes de la région francilienne, des activités seront proposées à tous autour des JO de Tokyo. Ce sera par exemple le cas sur le parvis de la basilique de Saint-Denis (93), où seront diffusées les deux cérémonie d'ouverture et de clôture des JO, les 23 juillet et 8 août, mais aussi au stade Montbauron, à Versailles (78), où il sera possible de s'initier à des sports tels que l'escalade, le beach volley, le badminton ou encore la natation.