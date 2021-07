Puy du Fou : elle accouche lors d'un séjour au parc, son bébé reçoit un «pass éternel»

Un beau cadeau de naissance. En juin dernier, une femme a accouché lors d’un séjour au Puy du Fou (Vendée). Après cet heureux évènement, le parc à thème a offert au nouveau-né un «pass éternel» lui permettant de profiter gratuitement de toutes les attractions durant toute sa vie.

Quelques minutes après avoir commencé à visiter le grand parc, Floriane, qui était enceinte de 7 mois et demi, s’est sentie mal, rapporte Ouest-France. Son compagnon a alors décidé de louer un fauteuil roulant à l’hôtel pour permettre à la jeune femme de poursuivre la visite sans trop se fatiguer.

elle perd les eaux dans une allée

Après quoi le couple a assisté à un spectacle. Mais à la fin de la représentation, la future maman originaire des Landes a perdu les eaux.

«En sortant, j’ai compris que ma poche des eaux avait rompu en plein milieu d’une allée. On a appelé ma sage-femme qui nous a dit de nous rendre directement aux urgences», a-t-elle raconté au quotidien régional.

«J’étais en pleurs, on était loin de chez nous… Je pensais que j’allais être alitée, mais toujours pas que j’allais accoucher», a poursuivi Floriane. Accompagnée de son compagnon, elle a été transportée à l’hôpital de Cholet, où le petit Rafaël a pointé prématurément le bout de son nez à 00h45, le dimanche 27 juin.

«nous pourrons le former à devenir gladiateur»

Près d’un mois plus tard, ce 22 juillet, le couple est retourné au Puy du Fou. À cette occasion, la famille a rencontré Laurent Albert, le directeur général, qui a décidé de remettre au petit garçon une invitation à vie.

«Revenez l’année prochaine, pour ses un an, nous lui trouverons une place dans le spectacle du Signe du Triomphe, a-t-il déclaré. Et «quand il sera plus grand, nous pourrons le former à devenir gladiateur.»