Météo : un département toujours en vigilance orange pour «crues»

Météo France a levé samedi matin la vigilance orange «orages» dans tous les départements mais maintient la vigilance orange «crues» l'Oise, selon un bulletin publié à 10 heures.

Samedi, du Massif central à la Champagne-Ardennes et à la Lorraine, les orages de la nuit seront encore localement forts au petit matin, puis s'atténueront.

Mais à partir de la mi-journée, l'activité orageuse se réorganisera.

Du Languedoc et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace, les orages et les averses seront fréquents et donneront des pluies parfois intenses et des chutes de grêle.

Plus à l'ouest, dans une atmosphère rafraîchie, le ciel sera plus variable sur de nombreuses régions, quelques averses se produiront : elles seront parfois orageuses, mais isolées.

Sur la Bretagne en matinée, puis jusqu'aux Pays de Loire, la Normandie et les Hauts de France, un temps couvert et bien pluvieux s'installera, donnant à nouveau de bons cumuls de pluie. De plus, le vent de sud-ouest deviendra assez fort sur le littoral atlantique.

A l'opposé, du Roussillon à la région PACA, les nombreux passages nuageux donneront tout au plus quelques gouttes.

La Corse conservera un temps sec et ensoleillé. Le vent de sud-est à sud se renforcera sur les Alpes et PACA. Les températures seront en baisse. Les minimales iront de 15 à 20 degrés en général, 18 à 23 près de la Méditerranée et en vallée du Rhône.

Les maximales atteindront encore 26 à 29 degrés en Alsace et nord de Rhône-Alpes, 28 à 33 degrés des Alpes au pourtour méditerranéen et en Corse, localement 32 à 35 des plaines du Roussillon à la Provence et en Corse, elles varieront entre 22 et 27 degrés sur le reste du pays, 19 à 23 sur la Bretagne et le Cotentin.