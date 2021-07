Route des vacances : moins de 1.000 km de bouchons cumulés ce samedi à midi

Encore un week-end chargé sur les routes des vacances. Le pic des bouchons a frolé les 1.000 km, avec 981,5 km d'embouteillages cumulés, peu avant midi sur les routes pour ce samedi classé rouge sur tout le territoire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Le pic des ralentissements a été atteint à 11h55 avec 981,5 km, selon le site internet de l'organisme d'information routière, avant une traditionnelle décrue liée à la pause-déjeuner sur les aires d'autoroutes.

Ce deuxième week-end de grands départs a été légèrement moins chargé que le précédent, le pic des ralentissements avait alors atteint les 1.053 km au niveau national à 12H05. Les axes les plus chargés se trouvent dans la vallée du Rhône et autour de Bordeaux. A la mi-journée, 142 km de bouchons étaient observés sur l'A7 dans la Drôme et 95 km sur l'A10 en Gironde.

La circulation devrait être un peu plus fluide dimanche, classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et le long de la Méditerranée.