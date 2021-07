Coronavirus : un «risque majeur» si la vague arrive dès août, alerte le directeur de l'ARS d'Ile-de-France

Si la quatrième vague de Covid-19 est déjà là en Ile-de-France selon le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Aurélien Rousseau, celui-ci alerte ce dimanche sur le «risque majeur» qu'elle représente si son pic survient dès le mois d'août.

Dans une interview au Journal du dimanche, Aurélien Rousseau souligne qu'il s'agit d'une «période de pénurie d'effectifs» dans les hôpitaux. Une flambée du nombre de malades en août pourrait donc être plus difficile à gérer. C'est également la crainte de l'Institut Pasteur qui, dans ses dernières modélisations sur la dynamique du variant Delta en France, publiées mi-juillet, indique «que la pression sur l’hôpital pourrait devenir importante dès le mois d’août, à un moment où les hôpitaux risquent d’avoir du mal à accueillir un afflux important de patients».

A l'inverse, si le pic de contaminations «a lieu en septembre, les personnels seront plus nombreux à avoir repris», déclare le patron de l'ARS d'Ile-de-France, qui doit quitter des fonctions dans quelques semaines, tout en précisant malgré tout qu'«on n'évacue pas un an et demi de mobilisation en quelques semaines de congés».

Une chose est sûre selon lui, c'est que la quatrième vague - qui «est bien là, même si elle monte moins vite en Ile-de-France que dans certaines régions littorales» - aura «un impact sur les hôpitaux». Ils seront «de nouveau sous forte pression», ajoute-t-il. Mais la hauteur de la vague et le moment précis où elle va déferler restent inconnus : «les projections des modélisateurs de l'épidémie sont plus incertaines que l'été dernier», note-t-il, car on ignore notamment «quel frein jouera la couverture vaccinale» face au variant Delta, beaucoup plus contagieux.

«Six jours» pour obtenir un rendez-vous de vaccination

La vaccination constitue justement l'arme numéro un contre cette nouvelle vague, clame Aurélien Rousseau. «Plus le nombre de vaccinés sera élevé, plus nous pourrons y faire face.» Il affirme que «chaque injection réalisée cette semaine pourra empêcher une entrée en réa dans un mois».

Et la logistique est en train de suivre en Ile-de-France, certifie-t-il. «Il faut six jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous dans la région, contre 12 juste après l'intervention du président de la République, lorsque tout le monde s'est rué pour en obtenir un», note-t-il, ajoutant que «cette semaine, on a de quoi réaliser 800.000 injections : c'est presque notre record et une prouesse en plein été». «Idem la semaine suivante, avec presque 70 % de premières injections pour que les Franciliens partent en vacances protégés», poursuit-il.