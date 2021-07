Déménagement et prime de 1.000 euros : voici les conditions pour en bénéficier

Le gouvernement et Action Logement ont mis en place une aide qui soulagera très certainement les jeunes salariés français, puisque certains pourront bénéficier d’une prime de 1.000 euros lorsqu’ils loueront un nouveau domicile.

Lancée depuis le 19 juillet dernier, l’opération «Mon job, Mon Logement» a pour but d’aider les travailleurs qui souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail, que ça soit pour une nouvelle prise de fonction ou pour un retour à l’emploi. Cette aide contribue ainsi à réduire le temps de trajet entre le travail et l’habitation.

Cependant pour bénéficier de cette aide, quelques critères de sélection sont pris en compte, bien qu’aucun âge ne soit fixé dans les conditions.

Si vous venez de signer un nouveau contrat de travail (CDD, CDI, alternance…) :

. Vous devez attester d’un contrat de travail en cours ou d’une promesse d’embauche

.Vous ne devez pas percevoir plus de 1,5 fois le SMIC brut au moment de la demande, soit 2.232 euros brut

. Le délai entre la date d’effet du bail et la date du premier jour de votre nouvel emploi ou de votre formation ne doit pas dépasser trois mois.

Si vous êtes salarié et que vous changez de logement pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de formation, les conditions restent quasiment identiques aux précédentes. On vous demandera toutefois que «le temps de déplacement en transport individuel entre votre nouveau logement et le lieu de travail soit de 30 minutes maximum sur le territoire métropolitain». Toutefois, ce temps peut être étendu d’une heure en plus dans le cas d’un usage des transports en commun.

Pour les jeunes actifs, les conditions sont plus particulières :

. Vous devez être âgé de moins de 25 ans

. Votre revenu doit être compris entre 467 euros et 1554,58 euros, soit 30% à 100% du SMIC

. Vous devez justifier d’un contrat de travail de moins de six mois. En revanche, Action Logement précise que cette condition «n’est pas valable pour les contrats d’alternance».

À noter également que les personnes qui ont déjà bénéficié de l’aide à la mobilité de 1.000 euros ou de l’aide Jeunes actifs de 1.000 euros également, ne pourront pas bénéficier de «Mon job, Mon logement».

Les conditions de logement valables :

. Les logements situés en France métropolitaine ainsi que ceux en région d’Outre-mer . Le logement doit être la résidence principale.

. Il faut être titulaire d’un bail de location vide ou meublé, ou d’un bail en colocation depuis moins de trois mois, au moment de la demande

. Les logements en CROUS sont exclus

Comment obtenir l’aide ?

L’aide se déroule en 4 étapes comme le détaille l’organisme. Vous êtes avant tout invité à tester votre éligibilité et a créer un compte. Si le test est concluant, vous pouvez ensuite saisir votre demande et déposer les pièces justificatives demandées. Votre demande sera étudiée, et si votre dossier est accepté, une convention devra être signée.

Et enfin, l’aide de 1.000 euros vous sera versée en une seule fois sur votre compte bancaire, dès validation de la demande. Il faut savoir qu’une seule aide est attribuée par salarié.