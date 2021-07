Rappel massif de glaces chez Leclerc et Auchan à cause d’un pesticide cancérigène

Les hypermarchés Leclerc et Auchan ont rappelé plusieurs produits à base de crème glacée qui étaient vendus dans leurs rayons, après que de l’oxyde d’éthylène a été retrouvé dans leurs compositions.

C’est le site spécialisé Oulah qui s’est chargé d’avertir les consommateurs susceptibles d’avoir acheté les produits en question, vendredi dernier. Auchan a donc rappelé les boîtes de bâtonnets de glaces Pat’patrouille de la marque Leone. Quant à l’enseigne Leclerc, celle-ci invite à rapporter les glaces Snickers, Twix, M&M’S et Bounty, en précisant les codes barres, les dates limites de consommation et la durabilité minimale des produits.

Qu’est ce que l’oxyde d’éthylène ?

Ce composé organique est un gaz incolore dont l’odeur s’apparente à celle de l’éther. Très inflammable, il peut se dissoudre aisément dans de l’eau, de l’alcool ou même dans la plupart des solvants organiques. On le retrouve souvent dans l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique et il est également utilisé lors de la stérilisation du matériel médico-chirurgical.

Mais une exposition trop importante à ce produit peut entrainer «des risques de cancer lymphocytaires, hématopoïétiques ou encore de cancer du sein», peut-on lire sur le site Cancer Environnement.

Dans les produits de glaces commercialisés, l’oxyde d’éthylène gazeux «est utilisé comme biocide et fongicide», qui tuent respectivement «les batteries et leurs endospores ainsi que les moisissures et les champignons». Toutefois la Limite maximale de résidus a dépassé la barre de 0,05 mg/kg, fixée par la directive européenne n°396/2005, ce qui entraîne donc un retrait des glaces dans les pays européens.

Il est conseillé de contacter son médecin où un centre anti-poison le plus proche de chez vous, en cas de divers troubles observés après consommation.