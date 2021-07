Voici la partie du corps associée à votre signe astrologique et découvrez ce que cela signifie

Tête, estomac, pieds, dos, épaules, organes sexuels…En astrologie, chaque signe du Zodiaque est associé à une zone du corps humain. Généralement, celle-ci est particulièrement sensible et fragile. Voici les parties auxquelles vous devriez accorder une attention particulière.

Comme le confirme le célèbre astrologue Claude Alexis, «les signes astrologiques laissent une empreinte sur notre corps selon la position des planètes au moment de notre naissance». Et «prendre conscience des organes, des muscles, de certaines parties de notre squelette à protéger, et surtout à ménager, est un atout supplémentaire pour rester en forme».

Le Bélier (21 mars - 20 avril)

Premier signe du Zodiaque, le Bélier, un être ambitieux et courageux, est lié au haut du corps. Plus précisément, il est associé à la tête, aux yeux et au cerveau. «Comme l’animal symbolique qui le caractérise, il est toujours prêt à bondir, un vrai meneur, et il fonce tête baissée pour obtenir ce qu’il veut. Mais cela fait mal», analyse le spécialiste.

C’est pourquoi il a souvent «des migraines, des problèmes aux yeux et un stress permanent vécu au niveau de sa tête». Claude Alexis conseille à ces natifs d’éviter «de prendre des décisions à l’emporte-pièce et de vouloir tout diriger parfois sans réfléchir».

Les Béliers aiment «l'action beaucoup plus que le dialogue et n’aiment pas perdre leur temps avec de grands discours, mais un peu de diplomatie leur permettrait de moins utiliser les cornes et d’être aussi entêté».

Le Taureau (21 avril - 20 mai)

De son côté, le Taureau gouverne la gorge, le cou et les cordes vocales. Ces natifs sont connus pour être «obstinés et têtus». Lorsqu’il a une idée en tête, ce signe de Terre a tendance «à ne pas regarder ce qu’il se passe autour de lui et à manquer de flexibilité et de discernement».

C’est un être «un peu trop rigide sous le poids de sa tête bien ancrée sur son cou». Par conséquent, il n’est pas rare que les personnes nées sous ce signe aient des «problèmes de glande thyroïde», qui est située à la base du cou.

Par ailleurs, le Taureau étant en relation avec les cordes vocales, il est «souvent un excellent chanteur». S vous êtes nées entre le 20 avril et le 21 mai, «efforcez-vous de tendre votre cou vers le haut, de vous ouvrir aux autres, même si votre besoin de sécurité vous oblige à être dans le factuel car vous risquez de passer à côté de belles opportunités».

On reproche souvent au Taureau d’être trop lent pour prendre une décision, ce qui peut agacer son entourage. Donc «servez-vous de vos cordes vocales à bon escient, exprimez-vous, criez vos souhaits et vos désirs».

Les Gémeaux (21 mai – 21 juin)

Pour les Gémeaux, ce sont les épaules, les bras, les mains et le système nerveux. Ce signe d’Air, sociable et sympathique, «gesticule dans tous les sens et parle beaucoup avec ses mains, c'est comme s'il créait sa propre langue des signes», explique l’astrologue.

Il est connu pour être «très tactile» et utilise ses mains «pour construire et fabriquer des choses». Ces natifs sont d’autre part souvent «anxieux et stressés». Ils peuvent «facilement faire des crises de panique. Ils ont tendance à beaucoup s’inquiéter surtout quand ils ne sont pas actif».

Les Gémeaux ont trop souvent tendance à négliger leur santé, «tant il sont occupés à regarder tout ce qu’il se passe autour d’eux par curiosité et par leur incapacité à rester en place», note Claude Alexis, qui leur recommande de «passer quelques scanners de temps en temps pour tout contrôler».

Le Cancer (22 juin – 22 juillet)

De son côté, le Cancer, «signe maternel et nourricier par excellence», est associé au torse, aux seins et au ventre. Emotif et sensible, ce signe d’Air est «soucieux de la famille et du foyer et très attaché aux gens qui l'entourent». Ces personnes sont généralement «très loyales et empathiques, capables de comprendre la douleur et la souffrance des autres».

Mais cela n’est pas sans conséquences sur leur santé. Le fait d’absorber les émotions des autres «occasionne au Cancer des problèmes de digestion, mais aussi des troubles alimentaires. Le stress passe par son ventre avant sa tête ou son cœur.»

Selon l'expert, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, les personnes nées sous ce signe «combattif et entreprenant», qui ouvre la saison d’été, ont tout intérêt à «prendre du recul par rapport aux autres et à apprendre à dire 'non'». «Fuyez les gens toxiques et trop egocentriques, ils n’ont rien à vous apporter».

Le Lion (23 juillet – 22 août)

Chez le Lion, les points sensibles sont le cœur, le haut du dos et la colonne vertébrale. «Ce signe protecteur, fidèle, courageux et loyal, a beaucoup de cœur et sait le montrer avec générosité». «Crinière en avant comme l’animal symbolique qui le représente, il se tient la tête haute, bien campé sur sa colonne vertébrale».

Mais cette posture peut être source de problèmes. «Toujours soucieux de montrer sa droiture et de ne pas paraître lâche, il peut se créer des palpitations ou autres problèmes cardio-vasculaires». A force de se tenir très droit en permanence, il a également souvent mal au niveau de la colonne vertébrale, ajoute le spécialiste en arts divinatoires.

Le Lion est «un grand rêveur, un idéaliste qui souhaite accomplir de grandes choses pour rendre le monde meilleur». Il a aussi «une bonne opinion de lui-même, mais il devrait essayer de se montrer moins orgueilleux face aux critiques».

La vierge (23 août – 22 septembre)

Le signe de la Vierge gouverne également trois parties du corps : les intestins, le système digestif et la rate. Beaucoup d’émotions viennent se nicher dans le ventre de ces natifs. Mais avec les personnes nées sous ce signe, «tout est sous contrôle».

Intelligente, patiente, humble, et dotée d’un grand sens analytique, la Vierge fait très attention à son alimentation. «Système digestif, intestins et rate ne doivent recevoir que des aliments non toxiques, elle en fait sa devise et son concept de vie».

Toutefois, Claude Alexis conseille à ces natifs, pour qui la santé est très importante, de ne «pas faire systématiquement l’impasse sur les plaisirs de la vie».

La Balance (23 septembre – 23 octobre)

La Balance est associée aux reins, au bas du dos et aux fesses. Ce signe «doit faire attention au centre de gravité de son corps. L'équilibre est très important pour lui, voire même vital». «Toutes ces parties du corps jouent un rôle important et majeur dans l’harmonie tant recherchée par ces natifs».

Les personnes née entre le 23 septembre et le 22 octobre ont souvent l'impression de ne pas pouvoir s’imposer et ont tendance à suivre les autres. «On leur reproche leur indécision alors qu’elles recherchent la solution la plus ‘juste’».

«Vous veillez à respecter la symétrie dans tous les domaines, et c’est très bien», poursuit le médium. En revanche, «faites attention à ne pas perdre votre équilibre intérieur. La symétrie ne justifie pas tout».

En outre, «veillez à bien entretenir votre peau», recommande-t-il, la sensualité ayant une grande importance pour ce signe.

Le Scorpion (24 octobre – 22 novembre)

Le Scorpion est lié au système reproducteur, à la vessie et aux organes sexuels. C’est un signe «incroyablement sensuel». Il accorde une grande «importance au plaisir et a l’intimité».

Chez ces natifs, le contact physique est essentiel. Cependant, «la répétition de l’acte entraîne chez lui une propension aux infections urinaires». Les personnes sous ce signe ne sont «pas toujours très facile à vivre, mais elles sont généreuses, sincères, ambitieuses, et souhaitent aller toujours plus haut et plus loin».

Mais parfois, il est bon de «calmer ses excès et de mettre ses organes sexuels au repos». «Essayez d’apaiser votre nature anticonformiste et rebelle, d’accepter les critiques, et de ne pas utiliser le sexe pour faire preuve d'autorité et de séduction».

Le Sagittaire (23 novembre – 22 décembre)

Honnête et spontané, le Sagittaire est associé aux hanches, aux cuisses et au foie. Ce signe de Feu «adore explorer le monde». Il est connu «pour son désir d'aventure et de voyage car il aime bouger, découvrir l’ailleurs, être toujours en déplacement, en mouvement», et se déhancher jusqu’au bout de la nuit.

Et pour danser et parcourir ces grandes distances, il a naturellement besoin de ses cuisses et de ses hanches. Il a également besoin de son foie «pour traiter les cuisines exotiques qu’il adore déguster, c’est un épicurien. Il aime les bonnes et les belles choses».

Pour vous ménager, «essayez de calmer votre tempérament de feu qui agit aussi sur votre foie». Et attention aux excès. «Evitez surtout la surconsommation d’alcool et les plats riches et gras».

Le Capricorne (23 décembre – 20 janvier)

De son côté, le Capricorne est en relation avec les genoux, les tendons et le squelette. Chez ce signe, «ce sont surtout les articulations qui sont mises à mal et qui doivent être surveillées», affirme-t-il.

«Ce signe adore planifier, diriger et faire bouger les choses. Il essaie sans arrêt de se dépasser et de viser toujours plus haut pour atteindre les sommets». Déterminé, le Capricorne aime avoir des responsabilités, mais le poids est parfois difficile à porter.

«La pression se ressent sur ses articulations, qui assurent la mobilité du squelette». Ces natifs, réputés pour être «solides mais un peu entêtés», doivent arrêter «de vouloir porter le monde sur leurs épaules», et apprendre à déléguer, à accepter l’aide qu’on leur propose.

Le Verseau (21 janvier – 19 février)

Le Verseau est quant à lui associé aux mollets, aux chevilles et aux veines. C’est un signe qui peut se montrer très «nerveux car son corps ne peut pas toujours suivre l’hyperactivité de son esprit».

«Les chevilles relient tout le haut du corps aux pieds, qui eux relient le corps à la terre, il est important pour ce signe de les ménager». Originales et indépendantes, les personnes issues de ce signe d’Air «sont souvent entre deux mondes et sautent d’un pied sur l’autre».

Le Verseau est «une sorte d’ovni, un intermédiaire humain entre la vie sur la Terre et dans l’espace». Visionnaire et créatif, il est partagé «entre le calme et l’excentricité et rempli d’énergie». Mais parfois, il devrait «modérer sa nervosité car celle-ci peut affecter son système circulatoire, donc les veines».

Les Poissons (20 février – 20 mars)

Enfin, le Poisson est sensible des pieds et doit faire particulièrement attention à son système lymphatique, un élément essentiel du système immunitaire. Ce signe d’Eau «à tendance à absorber autant les humeurs des autres que leurs souffrances, mais aussi leurs microbes ou autres virus».

Il tombe donc facilement malade. Le spécialiste souligne que le Poisson apprécie souvent de «courir pieds nus dans l’herbe ou sur la plage pour absorber des énergies». Vulnérables et mystérieuses, les personnes appartenant à ce signe se distinguent «par leur caractère doux et non-violent».

Cependant, si vous êtes Poisson, «essayez d’être moins émotif, de gérer les conflits qui se présentent sans que cela vous affecte au plus profond de votre corps. Ne vous laissez plus autant malmener et ne cédez pas à la mélancolie».