Coronavirus : le pass sanitaire vaut «mieux qu'un confinement» estime Valérie Pécresse

Le pass sanitaire vaut «mieux qu'un confinement», a fait savoir Valérie Pécresse ce lundi 26 juillet. La présidente de la région Île-de-France, candidate à l'élection présidentielle de 2022, a ainsi fustigé la «désobéissance civile», synonyme selon elle de «chienlit».

«Notre liberté s'arrête là où la loi nous impose d'agir. Je le dis : s'il n'y a que la désobéissance civile, c'est la chienlit. Et moi je ne serai jamais du côté de la désobéissance civile», a-t-elle lancé sur RMC ce lundi, faisant référence aux manifestations antipass sanitaire et aux appels de certains députés, dont Jean-Luc Mélenchon (LFI), à «désobéir».

Quelques minutes plus tôt ce lundi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait d'ailleurs assuré être «surpris du silence des ténors de l'opposition et des candidats à la présidentielle» sur RTL. «On ne les entend pas. Où sont les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et même Anne Hidalgo ?», s'est-il interrogé, avant d'ajouter : «il faut ce rassemblement pour lutter contre l'épidémie».

La vaccination comme seule arme

Et au même moment, Valérie Pécresse est allée complètement dans le sens de Gabriel Attal, appelant même les Français à se faire vacciner. «Il faut respecter les inquiétudes, les craintes. Il faut les lever, mais il faut aussi dire que dans un pays notre liberté s'arrête là où commence celle des autres», a-t-elle déclaré, soulignant que la seule arme mise à notre disposition pour «éradiquer le virus» était «la vaccination».

L'élue francilienne a de fait estimé qu'il fallait «convaincre tous les adultes, y compris les plus isolés, (et) les jeunes». «Il faut croire en la science et en la médecine. N’ayez pas peur du vaccin», a ainsi lancé celle qui a annoncé il y a quelques jours son ambition de se présenter à l'élection présidentielle de 2022.

«Mieux qu'un confinement»

La cheffe de la région Île-de-France a par ailleurs jugé que le pass sanitaire voté dimanche par le Parlement était «mieux qu’un confinement». «Je comprends les restaurateurs, leur lassitude, mais nous ne pouvons pas nous permettre de refermer les restaurants», a-t-elle estimé.

Interrogée sur les manifestations contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire, elle a tenu à faire une distinction entre ceux qui «sont sincèrement inquiets» et «ceux qui veulent la désobéissance civile, ceux qui ne veulent pas respecter la loi».

Dimanche dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait fustigé «l'irresponsabilité» et «l'égoïsme» de ceux désormais surnommés les "antivax", mobilisés depuis plusieurs semaines contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale.