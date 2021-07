Paris, ville française la plus touchée par la baisse du chiffre d'affaires des commerçants

Particulièrement touchée par les restrictions sanitaires et par l'absence de touristes, la région parisienne a vu le chiffre d'affaires de ses commerçants dégringoler, plus particulièrement dans le secteur de l'habillement. Selon une étude réalisée par l’Alliance du commerce/Retail Int à ce sujet, Paris serait la ville française la plus touchée par la crise sanitaire.

«Contrairement au reste de la France qui a connu un retour de l’activité commerciale quasi à la normale au mois de juin par rapport à 2019 (- 1 % du chiffre d’affaires), Paris ne parvient pas à se relever et connaît un effondrement de son chiffre d’affaires (- 21 %)», explique d'emblée cette étude diffusée ce lundi 26 juillet.

Sur les 15 zones commerçantes les plus touchées par la crise sanitaire, 9 se trouvent dans Paris intramuros, et 6 se situent en proche couronne. Et si la région francilienne dans son ensemble semble moins durement affectée que la capitale, celle-ci affiche tout de même une baisse du chiffre d'affaires de 8 %, selon cette étude.

«Les commerçants doivent faire face à un Paris déserté par les touristes internationaux et français», a déploré Thierry Véron, le président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens (FACAP), ajoutant que même les Franciliens, qui constituaient selon lui «une clientèle importante», «boudent eux aussi la capitale».

Les quartiers touristiques les plus touchés

Sans grande surprise, ce sont les quartiers touristiques qui se trouvent être les plus touchés. De fait, c'est le quartier des Champs-Élysées (8e) qui semble le plus impacté par la baisse du chiffre d'affaires, avec une chute de 39 %. Il est suivi par les quartiers d’Opéra et du boulevard Haussmann (9e), qui souffrent selon l'étude de «la disparition des touristes étrangers».

Vient ensuite le secteur de l'hypercentre de Paris, avec des quartiers comme Saint-Germain-des-Prés (6e) et Saint-Michel (5e), qui affichent une baisse de leur chiffre d'affaires de 28 %, mais aussi comme le Marais (4e) ou encore Rivoli et le Forum des Halles (1er), qui souffrent respectivement d'une baisse de 25 % et 21 % de leur chiffre d'affaires.

D'autres quartiers commerçants, considérés comme moins touristiques, sont à peine moins concernés par la baisse d'activité. C'est le cas de quartiers «qui attirent une clientèle plus francilienne», tels que Beaugrenelle (- 18 %) ou encore Italie Deux, dans le 13e arrondissement de Paris (- 25 %).