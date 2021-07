APL 2021 : Vers une hausse en octobre ?

Après plusieurs années de coupes et de gel, l'allocation personnalisée au logement (APL) va enfin connaître une légère augmentation à l'automne prochain.

En 2018, le gouvernement avait annoncé le gel de la revalorisation annuelle de l’APL, après la baisse de 5 euros par mois décidée par Emmanuel Macron au début de son mandat. De plus, en 2019 et 2020, les projets de loi de finances avaient mis fin à l’indexation de l’APL sur l’Indice de référence des loyers (IRL), et établi une revalorisation annuelle de 0,3 %.

Cependant les loyers avaient augmenté de 1,53 % de 0,66 % ces deux dernières années, indique le média spécialisé Capital, et progressaient donc plus vite que le montant de l’allocation. C’est pourquoi le Sénat a voté au printemps 2020 une proposition de loi qui rétablit l’indexation de l’APL sur l’IRL.

115.000 nouveaux bénéficiares

Au deuxième trimestre 2021, l’indice de référence des loyers a progressé de 0,42 % selon les données de l’Insee. L’allocation sera ainsi revalorisée de 0,42 % le 1er octobre prochain, ce qui représente 88 centimes d’euros en plus pour une aide de 210 euros.

Une maigre augmentation, d’autant que la réforme de l’APL, entrée en vigueur en janvier 2021, a laissé certains allocataires sur le carreau. Selon le premier bilan de la réforme dressé par le ministère du Logement, 25 % des allocataires ont vu leur aide augmenter, contre 23,8 % en 2020. À l'inverse, 38,2 % d'entre eux ont vu leur APL baisser en janvier, soit 3 % de plus que l'année dernière.

Au total, 115.000 nouveaux bénéficiaires ont pu profiter de l'APL, mais 394.000 foyers ont perdu leurs droits à l'allocation avec la nouvelle méthode de calcul. En prenant en compte les revenus non plus sur les deux dernières années, mais sur les douze derniers mois, la réforme avait justement pour objectif d’économiser 1,1 milliard d’euros.