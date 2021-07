La ville de Nice entre au patrimoine mondial de l'Unesco

Nice distinguée. La capitale azuréenne a été inscrite ce mardi au patrimoine mondial de l'Unesco, au titre de «ville de la villégiature d'hiver de Riviera».

L'entrée de la ville dans la liste de l'institution onusienne a été décidée au cours de la 44e session annuelle du Comité du patrimoine mondial, réuni en ligne depuis le 16 juillet, sous la présidence, depuis Fuzhou (Chine), de Tian Xuejun, vice-ministre chinois de l’éducation et président de la Commission nationale chinoise pour l'Unesco.

FLASH INFO





Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineMondial de l'@UNESCO : Nice, la ville de la villégiature d'hiver de riviera, en France . Bravo!





Pour Nice, il s'agit de l'aboutissement d'un travail de longue haleine. La municipalité planche sur son dossier de candidature depuis presque dix ans. Une volonté du maire Christian Estrosi (ex-LR) depuis son élection en 2008. La nouvelle de son inscription a été célébrée ce mardi avec douze coups de canon, tirés depuis la colline du château de Nice, indique France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

«Un événement historique»

«C’est un événement historique, unique dans notre histoire par sa dimension et son retentissement», s'est félicité Christian Estrosi sur Twitter, ajoutant que Nice devait son classement à «la qualité et à l’originalité de ses bâtiments et de ses jardins issus de son exceptionnelle contribution à l’histoire du tourisme hivernal».

Considérant cette inscription «à la fois comme un aboutissement et comme un encouragement à aller plus loin encore», l'élu niçois a indiqué que son prochain objectif serait désormais que Nice soit élue capitale européenne de la culture en 2028, après un premier échec en 2013.

Nice, notre ville que nous aimons tant, est inscrite au patrimoine mondial de l’@UNESCO.





48 sites français classés

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est également réjouie du classement de «Nissa la Bella». «Cette inscription consacre Nice comme archétype de la villégiature d’hiver de Riviera avec son site exceptionnel, entre mer et montagne, et les diverses influences qui ont façonné son patrimoine», a-t-elle écrit sur Twitter.

La @VilledeNice inscrite au patrimoine mondial de l'@UNESCO !



Cette inscription consacre Nice comme archétype de la villégiature d'hiver de riviera avec son site exceptionnel, entre mer et montagne, et les diverses influences qui ont façonné son patrimoine.

Nice est le troisième site français à entrer au patrimoine mondial de l'Unesco à l'occasion de la 44e session du comité, qui doit s'achever le 31 juillet prochain. Samedi, ce sont le phare de Cordouan, situé dans l'estuaire de la Gironde, et Vichy, en tant que «grande ville d'eau d'Europe», qui ont obtenu leur classement. Avec Nice, la France compte désormais 48 biens culturels et naturels inscrits dans cette liste réputée.