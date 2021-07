Eboulement à Massy : une information judiciaire ouverte après la mort d'un ingénieur de la SNCF

Le corps de l'ingénieur de 55 ans, enseveli dimanche dernier par un éboulement sur un chantier de Massy-Palaiseau (91), n'avait toujours pas été retrouvé ce mercredi 28 juillet. Une information judiciaire a été ouverte.

Les recherches se poursuivent, alors qu'une information judiciaire a été ouverte, à la suite de l'éboulement sur un chantier dans l'Essonne qui a enseveli un ingénieur de la SNCF et interrompu la circulation des trains. «Une enquête judiciaire est en cours, la lumière sera faite sur cette sombre affaire», avait d'ailleurs déclaré le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, dimanche dernier.

«Un drame est survenu sur ce chantier, un éboulement, alors que des travaux étaient en cours sur les lignes des RER C et D, s'est produit un peu plus tôt dans l’après-midi et a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF réseau, pour lequel les recherches sont encore en cours dans des conditions difficiles», avait-il ajouté.

Les fouilles toujours en cours

Cette semaine, le site était toujours interdit d'accès, alors que des fouilles pour retrouver le corps de cet ingénieur enseveli étaient toujours en cours. Un terrain encore dangereux sur lequel s'est rendu le juge d'instruction hier, accompagné d'un certain nombre d'experts venus constater l'effondrement.

«Cet accident rappelle, s'il en est besoin, la dangerosité de nos métiers», avait de son côté communiqué SUD-Rail, qui «a appris avec tristesse» ce «tragique décès» et «présente ses sincères condoléances» à la famille, aux proches et collègues du cheminot disparu.

Selon le syndicat, ce cheminot de 55 ans était père de deux enfants. Il était cadre et pilote d'opération à la direction de la modernisation du réseau, précise la direction de la SNCF dans une note interne, où le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou, dit sa «vive émotion» et présente ses condoléances «au nom de l'entreprise».

Pour rappel, cet accident mortel avait entraîné l'interruption du trafic des TGV ce dimanche 25 juillet, en fin d'après-midi, entre la gare de Paris-Montparnasse et le Sud-Ouest. Le trafic – qui avait repris dimanche soir – était quasiment revenu à la normale dès le lendemain matin, avait précisé la SNCF.