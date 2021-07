Paris : deux suspects arrêtés après le braquage d'une bijouterie Chaumet

Entre 2 et 3 millions d'euros. C'est la valeur estimée du butin dérobé mardi après-midi par un homme en trottinette dans la boutique du joailler Chaumet, près des Champs-Elysées, à Paris. Deux suspects ont été arrêtés ce mercredi 28 juillet.

Les deux hommes ont été arrêtés en fin de matinée sur une aire d'autoroute en Moselle, au lendemain du braquage d'une bijouterie Chaumet situé rue François Ier, à Paris, alors qu'une «partie substantielle» du butin a été retrouvée en leur possession, a indiqué le parquet de Paris.

Les deux suspects – nés en 1967 et 1977 – étaient montés ce mercredi 28 juillet à bord d'un autocar lorsqu'ils ont été interpellés en fin de matinée sur une aire de l'autoroute A4 à Longeville-Lès-Saint-Avold, «grâce à la remarquable mobilisation de la Brigade de répression du banditisme (BRB)», estime le parquet de Paris.

Un butin de 2 à 3 millions d'euros

La veille, un homme conduisant une trottinette électrique avait fait irruption dans le magasin, vers 17h, équipé d'un pistolet automatique, selon les témoins, et s'était fait remettre bijoux et pierres précieuses, sans violences, avant de repartir également en trottinette, emportant un butin évalué entre 2 et 3 millions d'euros.

Au-delà de la menace de son arme de poing, l'homme n'a pas exercé de violence physique à l'encontre des personnes présentes dans la boutique. Il est ressorti très rapidement du magasin, ayant en sa possession un badge de sécurité. Les vendeurs se sont ainsi retrouvés enfermés à l'intérieur.

Une enquête de flagrance avait été ouverte hier en chef de «vol avec arme». En 2009, l'établissement historique de la maison Chaumet, situé place Vendôme, avait déjà fait l'objet d'un braquage. Des pierres précieuses pour un montant de 1,9 million d'euros avaient été dérobées.