Vaccination, cours à distance, fermeture de classes … Quel protocole sanitaire dans les écoles à la rentrée ?

Pour l’année scolaire 2021-2022, le mot d’ordre reste le même que depuis le début de la crise sanitaire : garder les écoles ouvertes le plus possible. L'Éducation nationale a dévoilé ce mercredi matin le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les établissements dès septembre.

Interrogé ce matin sur France info, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a apporté des précisions quant aux modalités de ce protocole sanitaire, et sur la vaccination des adolescents à l'école.

Quatre scénarios

Le gouvernement a prévu quatre scénarios possibles, correspondant à quatre niveaux de circulation du virus.

Les autorités de santé, en lien avec le ministère l’Éducation nationale pourront déclencher le passage d’un niveau à un autre si la situation sanitaire se dégrade ou s’améliore. Ces niveaux et les protocoles qui y sont reliés pourront être déployés au niveau national ou au niveau local (région, département, académie).

Pour le niveau 1, le plus léger, peu de restrictions : tous les cours ont lieu en présentiel à l’école primaire, au collège et au lycée. Le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur, et aucune restriction n’est appliquée aux activités physiques et sportives.

À l’inverse pour le niveau 4, le plus restrictif, les élèves de 4ème et 3ème ainsi que les lycéens auront cours en présentiel mais avec une jauge de 50%. Le port du masque sera obligatoire en extérieur, et les activités physiques ne pourront avoir lieu que dehors.

Les repas à la cantine

Les cantines scolaires seront ouvertes à la rentrée, avec différents protocoles en fonction de la situation sanitaire. Pour le niveau 1, les élèves pourront tous déjeuner ensemble, dans le respect de la distanciation physique. Lorsque l’on passe au niveau 2, les enfants devront, dans la mesure du possible, déjeuner à la même table tous les jours, et avec le même groupe d’élèves. Pour les niveaux 3 et 4, chaque groupe d’élèves devra maintenir une distance d’au moins deux mètres avec les autres groupes, pour limiter le brassage, et le service d’aliments en vrac sera interdit.

Élèves vaccinés en présentiel, les non-vaccinés à distance

Jean-Michel Blancher a indiqué ce matin que «dans le secondaire, s’il y a un cas de contamination (…) les élèves non-vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés.»

Autrement dit, au collège et au lycée, lorsqu’un cas de Covid-19 sera détecté dans une classe, les élèves non-vaccinés devront rentrer chez eux et suivre les cours à distance pendant sept jours, tandis que ceux complètement vaccinés pourront rester à l’école. «C’est évidemment une forte incitation à être vacciné», a admis le ministre.

À l’école primaire, le protocole reste le même que l’année dernière, avec la fermeture de la classe pour sept jours dès le premier cas de contamination, car les moins de 12 ans ne sont pas éligibles à la vaccination.

Pas de pass sanitaire

Jean-Michel Blanquer l’a répété à plusieurs reprises ce matin : l’objectif n’est pas d’appliquer le pass sanitaire dans les écoles, alors même qu’il sera obligatoire pour les 12-17 ans dès le 30 septembre dans les lieux de loisirs et de culture. «Le pass sanitaire n’a pas vocation à exister dans le cadre scolaire», a-t-il insisté. Le ministre le martèle, l'objectif est toujours le même : que les écoles restent ouvertes le plus longtemps et au plus d’élèves possible, tout en incitant à la vaccination.

Concernant les universités, le pass sanitaire ne devrait pas non plus y être obligatoire, mais la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, doit encore s’exprimer à ce sujet.

des centres de vaccination dans les écoles à la rentrée

Emmanuel Macron l’avait annoncé lors de son allocution le 12 juillet : des campagnes de vaccination seront mises en place à la rentrée pour les jeunes. Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin l’ouverture d’un centre de vaccination par établissement scolaire, ce qui représente «6000 à 7000» centres. Les élèves qui souhaitent recevoir le vaccin devront se munir d'une autorisation parentale.

Les médecins et infirmiers scolaires pourront être réquisitionnés pour réaliser les injections, mais également du personnel soignant venu de l’extérieur. Objectif : avoir vacciné «l'immense majorité des 12-17 ans et des adultes des établissements sur septembre et octobre».

Pas d’obligation vaccinale pour les enseignants

Le ministre de l’Éducation nationale a indiqué que l’obligation vaccinale des enseignants n’avait pas lieu d’être pour le moment. Il a affirmé que la couverture vaccinale chez les professeurs avait «dépassé les 80%», citant les chiffres d’une enquête ministérielle réalisée cet été.

Les personnels des établissements et les professeurs pourront cependant aller se faire vacciner dans les centres déployés dans les écoles s’ils le souhaitent.