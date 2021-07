Coronavirus : les hôpitaux parisiens prêts à accueillir les malades des Antilles

Alors que le nombre de cas positifs au Covid-19 explose en Martinique, en Guadeloupe ou encore à La Réunion, certains malades pourraient être transférés en métropole. C'est en tout cas ce que propose Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui s'est dit «prêt» ce jeudi 29 juillet à recevoir «très rapidement» des patients antillais.

«C'est en train de se préparer pour qu'on puisse très rapidement en accueillir quelques-uns», a ainsi indiqué Martin Hirsch, lors d'une interview sur RTL, et ce, alors que les taux d'incidence – nombre de cas positifs pour 100.000 habitants – ont respectivement atteint 995, 323 et 290 en Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion.

«on est prêt dès aujourd'hui»

Concernant les délais de mis en place de ces transferts de malades, le patron des hôpitaux parisiens souligne que «ce sont les autorités sanitaires qui décident», tout en assurant : «nous, on est prêt dès aujourd'hui». Selon lui, ces transferts de malades pourraient avoir lieu «dans les prochains jours».

Une autre solution est également envisagée par le directeur général de l'AP-HP : celle de proposer à ses agents en congés, qui se trouvent aux Antilles d'aller aider les hôpitaux sur place, sous la forme de «quelques jours de volontariat». Sans donner plus de détails.

«On va essayer aussi de faire de la solidarité avec nos équipes, puisqu'on a dans nos rangs, dans les hôpitaux d'Ile-de-France, dans les hôpitaux parisiens, un certain nombre de collègues qui sont d'origine antillaise, d'origine martiniquaise, dont certains sont sur place», a-t-il expliqué.

Ce jeudi 29 juillet, un confinement total a été décidé par la préfecture en Martinique, et un autre partiel à La Réunion à partir de ce week-end, tandis que l'état d'urgence sanitaire vient d'être annoncé en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy. Un couvre-feu sera également mis en place en Guadeloupe.

Jugeant cette «situation très compliquée», Martin Hirsch a estimé «faire tout ce qu'on peut, les uns les autres, pour s'entraider», soulignant que «le sort des Français [étaient] entre leurs mains», faisant clairement référence à la vaccination. «C'est ce que vont décider les Français dans les jours qui viennent qui va sauver des vies», a-t-il conclu.