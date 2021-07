Emmanuel Macron porte plainte contre l'afficheur qui l'a représenté sous les traits d'Adolf Hitler

Emmanuel Macron a décidé de ne pas laisser passer. Le chef de l'Etat a chargé un cabinet d'avocats parisiens de porter plainte contre Michel Ange Flori, l'afficheur varois qui l'a représenté sous les traits d'Adolf Hitler pour contester la stratégie vaccinale française.

Les deux affiches en question sont installées depuis près de deux semaines à la Seyne-sur-Mer et à Toulon (Var), sur deux grands panneaux publicitaire de quatre mètres par trois.

EXCLU - Le parquet de Toulon ouvre une enquête sur une affiche représentant Emmanuel Macron en Hitler

https://t.co/3Wbb4ZBtz8 pic.twitter.com/HA4hg912it — France Bleu (@francebleu) July 20, 2021

On y voit le président de la République dans l'uniforme du leader nazi, petite moustache et mèche sur le front compris. Le sigle du parti présidentiel LREM est également détourné sous forme de croix gammée et figure à côté du slogan : «Obéis, fais-toi vacciner».

Une enquête pour «injure publique sur la personne du président de la République» a été ouverte mardi 20 juillet. Selon les informations de France Bleu, Michel Ange Flori doit être entendu ce jeudi au commissariat de police.

Sur Facebook, celui-ci s'est dit «serein» et a même autorisé un garagiste du Juras a reprendre son affiche. Evoquant cette dernière, son avocat, maître Didier Hollet, déclare : «C'est excessif et c'est le principe de la caricature. Mais ça n'est pas injurieux». Le délit d'injure publique sur la personne du président de la République est passible de 12.000 euros d'amende.