Île-de-France : l'A3 fermée à la circulation du 12 au 18 août entre la porte de Bagnolet et Rosny-sous-Bois

Avis aux utilisateurs de l'autoroute A3. Celle-ci sera fermée du 12 août à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, le mercredi 18 août, entre Porte de Bagnolet et Rosny-sous-Bois (93). Et ce, dans le cadre du prolongement du tram T1.

«Cette fermeture permettra d'effectuer la démolition de l'ancienne bretelle située au-dessus du boulevard Branly à Romainville et reliant l'ex-A186 à l'A3 vers Paris», a ainsi communiqué le département de Seine-Saint-Denis (93) ce jeudi 29 juillet, qui souligne qu'il s'agit «de la dernière phase du chantier de démolition de l'ancienne A186, en cours depuis juin 2019», bientôt «remplacée par une avenue paysagère reliant Romainville à Montreuil destinée à accueillir la future ligne du tram T1».

Au total, 5 jours et 6 nuits de travail consécutifs seront nécessaires pour démolir cette ancienne bretelle d'autoroute, qui reliait l'ex A186 à l'A3, au-dessus du boulevard Branly de Romainville (93). Les travaux – menés par le conseil départemental – ont été imaginés pour «améliorer le cadre de vie des habitants», avec la construction d'un nouveau pont de franchissement de l'A3 qui, d'ici à fin juin 2021, «accueillera des voies de circulation, une piste cyclable, un trottoir, avant l'arrivée du tramway en 2025».

le tram T1 prolongé jusqu'à Fontenay

À terme, le projet vise en effet à prolonger le tram T1 depuis le terminus actuel de Noisy-le-Sec (93) jusqu’à la gare de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois (94). La ligne complète du tramway T1 de Asnières – Gennevilliers Les Courtilles jusqu’à Val de Fontenay totalisera ainsi 25 km.

Le nouveau tracé du projet de tram T1 entre Bobigny et Val de Fontenay traversera alors 6 communes : Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et desservira les deux départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La ligne complète permettra elle d'aller des Hauts-de-Seine au Val-de-Marne, sans passer par Paris.

«Cette nouvelle phase de chantier spectaculaire représente une avancée majeure en vue du prolongement du T1 vers Val de Fontenay. Elle incarne surtout notre détermination [...] à transformer le territoire de la Seine-Saint-Denis», explique le président de la Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel, qui ajoute que la mutliplication de l'offre de transports en commun est «synonyme de désenclavement, d'accès à l'emploi, à la culture, de réductions des nuisances environnementales, et d'apaisement du cadre de vie».