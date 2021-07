Pourquoi Fabien Lecœuvre veut-il interdire une chanson de Grand Corps Malade ?

Le single «Des gens beaux» n'est pas au goût de Fabien Lecœuvre. Le spécialiste de la chanson française veut interdire le nouveau titre de Grand Corps Malade, qui constitue d'après lui une «véritable incitation à la haine».

Concrètement : Fabien Lecœuvre demande la fin de l'exploitation des «Gens beaux» dans les plus brefs délais. Il exige aussi la suppression «des reproductions scéniques de Grand Corps Malade où ce dernier dialogue avec le public sur cette chanson» de «tous les supports de streaming et autres plates-formes», rapporte Le Figaro, qui révèle l'information.

Hoshi «effrayante»

Pour comprendre la colère de Fabien Lecœuvre à l'égard de Grand Corps Malade, il faut revenir en avril 2021. Le chroniqueur était alors invité sur la web-radio Arts-mada. Déplorant le manque d'artistes «beaux» dans la chanson française, il s'est enflammé : «Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? (...) Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster d'Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante !» Il est même allé plus loin en suggérant à Hoshi de donner ses chansons à «des filles sublimes».

Tellement grave de tenir ce genre de propos @FabienLecoeuvre





On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite pic.twitter.com/v0L98QzLj5 — Hoshi (@HoshiOfficial) April 7, 2021

Les propos de Fabien Lecœuvre ont immédiatement fait polémique. Blessée, Hoshi a refusé les excuses du chroniqueur et a dénoncé un comportement «très grave». Elle a reçu le soutien de Coeur de Pirate, Lola Dubini, mais aussi de Grand Corps Malade. Le slameur a décidé de répondre en musique.

«Eh monsieur, toi qui es nostalgique / Des chanteurs bien foutus, des bimbos / Faut qu'tu saches un secret important / C'est qu'Brassens n'avait pas de beaux abdominaux», réplique-t-il dans «Des gens beaux». «Tu sais monsieur, parfois il faut s'taire / Moi, j'veux voir Hoshi sur un poster».

Une «pénitence publique»

Problème : le titre vise directement Fabien Lecœuvre, et sa voix est utilisée au total 33 secondes (pendant l'introduction et au refrain). Or, le chroniqueur «n'a jamais été contacté ni sollicité en vue d'une autorisation», souligne Stéphane Loisy, conseil de Fabien Lecœuvre dans cette affaire.

Sa voix «est utilisée pour haranguer les foules dans des cérémonies de pénitence publique organisée par Grand Corps Malade», écrit l'avocat de Fabien Lecœuvre. «Durant plusieurs concerts, Grand Corps Malade suscite une véritable incitation à la haine visible au sein des adaptations en le faisant huer et siffler par son public.»

En avril, Fabien Lecœuvre avait plaidé des propos «sortis de leur contexte». Il avait été écarté provisoirement d'Europe 1 suite à cette affaire.