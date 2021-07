Rodéo sauvage à Amiens : le motard responsable de la mort d'une jeune femme mis en examen

Le motard impliqué dans la mort d'une jeune femme de 20 ans près d'Amiens (Somme) lors d'un rodéo sauvage a été mis en examen mercredi pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, lors d'une course sauvage à Glisy, près d'Amiens, cet homme de 32 ans avait perdu le contrôle de sa moto et percuté de plein fouet la jeune femme qui traversait la rue. Cette dernière, qui était venue assister à la course, était décédée peu après des suites de ses blessures.

Si l'enquête n'a pas mis en évidence une consommation d'alcool ou de stupéfiants, il est «avéré que l'homme a circulé à une vitesse très élevée sur la roue arrière avant de percuter la victime», a indiqué le procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère.

L'homme, dont le casier judiciaire est vierge, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. «Le parquet n’a pas sollicité de placement en détention provisoire. Victime de multiples fractures, le mis en examen présente un état de santé ne permettant pas actuellement son incarcération», précise-t-on de même source.

Le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire «en visant des faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence par conducteur d’un véhicule et de participation à un rodéo motorisé».