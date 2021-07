Seine-et-Marne : une mutinerie permet à trois migrants de s'échapper d'un centre de rétention

Une «mutinerie» ayant éclaté au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) a permis à trois migrants retenus de s’échapper, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Entre 23h et une heure du matin, plusieurs étrangers enfermés ont cherché à s’enfuir du bâtiment. Ils sont montés sur les toits du CRA et ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, ont indiqué des sources concordantes. Deux personnes ont ainsi été «légèrement» blessées à la tête, l'une en tombant d'un toit et l'autre avec une branche. Des renforts de CRS et de la BAC de Seine-Saint-Denis ont fait usage de grenade lacrymogène, avant que le calme ne revienne.

Refuser les tests PCR ne pas être expulsé

«Depuis plusieurs jours, des personnes retenues tentent de s'enfuir. La situation est tendue», a expliqué Marion Beaufils, responsable Ile-de-France de la Cimade, association de soutien aux migrants et réfugiés, qui dispose d'une antenne sur place. Un étranger avait réussi à s'enfuir début juillet, a-t-elle précisé.

Selon elle, «150 personnes sont actuellement retenues» au CRA du Mesnil-Amelot, le plus grand de France. Il est situé à quelques centaines de mètres des pistes de l'aéroport de Roissy.

Le 20 janvier, dans ce CRA de Seine-et-Marne, des étrangers avaient déclenché un incendie pour protester contre une décision de justice les maintenant en rétention car ils avaient refusé un test PCR. Celui-ci était nécessaire à leur expulsion du territoire français. Depuis plusieurs mois, des migrants refusent le dépistage du coronavirus afin d'échapper à l'expulsion.