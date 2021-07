Une personne en couple sur quatre a eu envie de rompre depuis le début de la crise sanitaire

Les confinements et couvre-feux successifs depuis le début de la pandémie de Covid-19 n'ont pas laissé les couples français indemnes. Environ une personne en couple sur quatre (27 %) a envisagé de rompre avec son conjoint pendant cette période, selon un sondage Ifop pour le site YesWeBloom.com publié ce jeudi.

Cette envie de prendre ses distances a particulièrement touché les jeunes, surtout les hommes (50 % des moins de 30 ans ont été tentés par la rupture, contre 16 % des plus de 50 ans), ainsi que les plus précaires économiquement (46 % des hommes gagnant moins de 900 euros nets par mois, contre 21 % pour ceux gagnant plus de 2.500 euros mensuels) et les couples homosexuels ou bisexuels (50 % des femmes homosexuelles ou bis et 40 % des hommes homosexuels ou bis, contre respectivement 24 et 27 % chez les hétéros).

Le mode de cohabitation a également joué un rôle important : les personnes ne vivant pas sous le même toit ont eu tendance à davantage vouloir mettre fin à leur relation (37 % des hommes et 32 % des femmes) que celles habitant ensemble (25 % et 20 %). «Cela peut s'expliquer en partie par des couples plus récents et moins engagés l'un envers l'autre, que les périodes de séparation "forcée" ont fragilisé», estime l'Ifop.

Il est aussi intéressant de noter que les individus se trouvant très beaux ou beaux ont davantage pensé à la rupture que les autres (60 % des hommes et 44 % des femmes). «Signe que la capacité à séduire d’autres potentiels partenaires est un critère déterminant dans la volonté de revenir sur le marché matrimonial ou sexuel», analyse l'étude.

Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette fragilisation des relations de couple, c'est le manque de communication qui arrive en tête. Ce facteur est cité par 68 % des personnes ayant eu l'intention de rompre. Il est numéro un chez les femmes (70 %), mais pas chez les hommes, qui sont plus nombreux à mentionner la différence de besoins ou d'attentes au niveau sexuel (67 % contre 66 % pour la communication). Les femmes ne citent, en proportion, la mésentente sexuelle qu'en deuxième (64 %). Derrière, on retrouve, hommes et femmes confondus, le stress lié au travail (59 %), le manque de temps passé à deux (56 %) ou le fait d'avoir des enfants (53 %).

Vers un bond des ruptures après la crise ?

Malgré ces envies de changement, ils sont peu à avoir sauté le pas. Sur les 70 % de Français en couple à la sortie du troisième confinement (en mai dernier), 63 % sont avec le même conjoint que lors du premier confinement (de mars à mai 2020). «L’absence de passage à l’acte est symptomatique d’un certain attentisme, somme toute classique en période de crise (exemples : guerre, crise économique), qui tient sans doute à la crainte de la solitude – notamment dans les conditions d’isolement et de rencontre imposées par le Covid-19 – mais aussi à des raisons pratiques (exemples : logement, école des enfants...) et financières : une séparation, qu’il s’agisse d’un divorce, d’une rupture de Pacs ou d’une rupture d’union libre, se traduisant généralement par une baisse du niveau de vie pour les ex-conjoints», commente François Kraus, directeur du pôle Genre, sexualités et santé sexuelle de l’Ifop, cité dans l'étude.

«Ainsi, s’il s’avère hasardeux de pronostiquer un "divorce boom" à l’issue immédiate de la crise, il est probable qu’on assiste alors à une hausse significative des désunions lorsque le contexte sanitaire et économique rendra plus facile les ruptures conjugales», prévoit-il, se basant sur les résultats du sondage. Plus d'un Français sur dix (12 %) admet en effet vouloir prendre ses distances avec son ou sa partenaire à l'issue de la crise. Par extrapolation, ce risque de rupture pourrait affecter au minimum un million de couples, selon l'Ifop. Logiquement, cette envie de rompre émane davantage des personnes ayant eu cette intention ces derniers mois, soit les plus jeunes, surtout les hommes (23 % des moins de 30 ans), les personnes aux revenus les plus modestes (26 % des hommes gagnant moins de 900 euros par mois) et celles se considérant belles ou très belles (38 % des hommes et 19 % des femmes).

Etude Ifop pour YesWebloom.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 7 au 10 mai 2021 auprès d’un échantillon de 3.003 personnes, représentatif de la population âgée de 18 à 69 ans résidant en France métropolitaine.