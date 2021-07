131 décès par noyade en France, entre le 1er juin et le 25 juillet

Il y a eu 131 décès par noyade depuis le 1er juin, selon les premiers résultats de l'enquête noyades réalisée par Santé Publique France et publiée ce vendredi 30 juillet. Un chiffre assez similaire à la dernière enquête, bien qu'en légère augmentation.

Du 1er juin au 25 juillet, 1.200 noyades ont été répertoriées en France, dont 564 noyades accidentelles documentées. Parmi elles, 131 ont été suivies d'une décès (23 %). Des chiffres équivalents à 2018, date de la dernière enquête, alors que 568 noyades accidentelles avaient été documentées et 126 morts recensés.

Beaucoup de morts en juin, moins en juillet

Selon l'enquête de Santé Publique France, un nombre important de noyades accidentelles est survenu dans la première quinzaine de juin, «dans un contexte de levée des mesures de restriction déployées pour la gestion de l’épidémie de Covid-19», alors que moins de noyades ont eu lieu lors de la première quinzaine de juillet, sûrement «à cause aux conditions climatiques beaucoup moins favorables à la baignade».

Selon l'enquête, les personnes victimes de noyades étaient surreprésentées parmi les enfants âgés de moins de 6 ans (23 %) et les personnes âgées de 65 ans et plus (24 %), alors que près de la moitié (45 %) des noyades suivies de décès ont eu lieu dans des cours d’eau et des plans d’eau.

Sans grande surprise non plus, les noyades accidentelles étaient plus nombreuses dans les régions du littoral, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, par rapport aux autres régions.

«Le nombre de noyades accidentelles reste élevé», constate Santé Publique France, qui rappelle «la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, en insistant sur la reprise progressive de l'activité physique». Pour rappel, la noyade fait environ un millier de morts par an en France, et est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans dans l'Hexagone, mais concerne aussi les autres catégories d’âge.

À noter enfin que les chiffres de l'enquête noyades de Santé Publique France seront complétés mi-août avec les chiffres actualisés, avant d'être définitivement bouclés à la fin de l'été, avec l'ajout des noyades survenues tout au long de l'été.