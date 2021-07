Essonne : un homme de 22 ans mis en examen, après la rixe mortelle survenue mi-juillet

Un homme de 22 ans – soupçonné d'avoir participé à une rixe mortelle dans l'Essonne – été mis en examen pour meurtre et écroué. Arrêté il y a trois jours, le suspect a été déféré ce jeudi 29 juillet puis mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre.

Après 48 heures de garde à vue, il a finalement été déféré devant un juge d'instruction, avant d'être placé en détention provisoire jeudi soir par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. «Il est mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en récidive légale», a indiqué la procureure de la République, Caroline Nisand.

d'une rivalité entre rappeurs jusqu'à la violence

Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 juillet, alors qu'un jeune homme de 19 ans – décrit comme le leader d'un quartier de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) – avait été grièvement frappé à la tête et au corps alors qu'il se trouvait «au coeur du quartier rival» de Saint-Geneviève-des-Bois. Hospitalisé et placé dans le coma, il est décédé quelques jours plus tard.

Au centre du drame, une rixe – qui aurait opposé cinq personnes selon une source policière – ancrée au coeur d'une rivalité entre deux groupes de rap originaires de ces deux villes. Tout ça dans un contexte de tension, exacerbé par la diffusion de clips de rap sur internet.

Fin mai déjà, un adolescent de 15 ans avait été violemment frappé à coups de marteau à Saint-Michel-sur-Orge (91), et s'en était sorti après avoir été placé dans un coma artificiel. Deux mineurs de 16 et 17 ans avaient alors été mis en examen pour «tentative de meurtre» et écroués dans cette enquête. Une attaque d'ailleurs revendiquée dans un clip.

Pour rappel, en février dernier, deux jeunes de 14 ans avaient été tués en moins de 24 heures lors de deux rixes distinctes, l'une à Saint-Chéron (91) et l'autre à Boussy-Saint-Antoine (91). Si le phénomène de rixes entre bandes rivales touche particulièrement le département de l'Essonne, il s'est largement aggravé en Île-de-France ces dernières années, même si ces violents affrontements sont heureusement rarement mortels.