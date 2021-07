Mobilisations contre le pass sanitaire : quels parcours sont prévus ce samedi à Paris

A l’image du 24 juillet dernier, quatre manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire seront organisées ce samedi 31 juillet après-midi à Paris. Plus de 3.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés dans la capitale.

Le premier cortège de la journée partira aux alentours de midi de la place du Palais Royal, dans le 1er arrondissement, pour arriver place Pierre Laroque (7e arrondissement), pour une dispersion à 19 heures.

La seconde manifestation est prévue au départ de la place Joachim du Bellay dans le 1er arrondissement, vers 14 heures, et en direction de la place du Palais Royal (1er).

De même, un troisième mouvement affilié aux Gilets jaunes partira du métro Villiers à 14 heures, pour rejoindre la place de la Bastille vers 19 heures.

Paris : Manifestation pour l'abrogation de la loi sur le Pass Sanitaire et de toutes les lois régressives !



Samedi 31 juillet 2021 RDV a 11H00



Métro Villiers ligne 2 et 3



Départ a 14H00 en direction de Bastille





On vous attend nombreux et nombreuses ! #Liberté pic.twitter.com/Wn5auaxEoG — (@GiletsJaunesFr_) July 29, 2021

Enfin, Florian Philippot a appelé ses partisans à le rejoindre également ce samedi, pour le troisième samedi consécutif, place du 18 juin 1940 dans le 14e arrondissement à 14h30. Le cortège se rendra ensuite Place de Fontenoy (7e), non loin du ministère de la Santé. Heure d'arrivée du cortège : 19 heures.

Toutes les forces de Liberté doivent s’unir. Appel solennel au rassemblement #manifs31juillet Défilé historique départ 14h30 samedi 31/07 #Montparnasse pour aller sous les fenêtres de Véran ! #manif31juillet pic.twitter.com/HCJHoNwe3E — Florian Philippot (@f_philippot) July 27, 2021

D’autres manifestations contre l'extension du pass sanitaire sont également organisées partout en France.