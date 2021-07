Tarif du gaz, électricité, aide pour les licences sportives… Tout ce qui change au 1er août

Comme souvent au début du mois, plusieurs changements ont lieu ce dimanche 1er août pour les Français. Voici les nouveautés qui entreront en vigueur.

Hausse des tarifs du gaz

Les tarifs réglementés hors taxe d’Engie vont augmenter de 5,3 % par rapport au barème appliqué depuis le 1er juillet 2021.

Dans le détail, cette augmentation se chiffre à 1,6 % pour les personnes utilisant le gaz pour la cuisson, 3,3 % pour ceux qui l’utilisent pour l’eau chaude et la cuisson, et enfin 5,5 % pour les clients qui se chauffent au gaz.

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) rappelle que les prix augmentent depuis plusieurs mois, et ce à cause de la reprise économique mondiale et notamment de l’augmentation de la demande et des prix du gaz en Asie.

Hausse des prix de l’électricité

Les tarifs «bleus» de l’électricité devraient augmenter de 0,48 % pour les particuliers et 0,38 % pour les professionnels, sur une proposition faite par la CRE au gouvernement.

«Les tarifs dits "bleus" s’adressent aux consommateurs résidentiels, ainsi qu’à certains professionnels, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA», précise la Commision de régulation.

Selon ses prévisions, cette augmentation devrait représenter environ 4 euros supplémentaires par an pour un client résidentiel, et 6 euros par an pour un professionnel.

Lancement du Pass’Sport

Dès ce dimanche 1er août, une nouvelle aide sera disponible pour les enfants qui souhaitent s’inscrire dans des clubs ou associations sportives : le Pass'Sport. Cette allocation de rentrée sportive de 50 euros permettra aux jeunes de financer une partie ou la totalité de leur licence ou de leur adhésion.

Elle s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans, qui bénéficient déjà de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou de l’allocation adultes handicapés.

Selon le ministère des Sports, cette nouvelle aide devrait bénéficier à environ 5,4 millions d’enfants à la rentrée.

Mise en place du Pass sanitaire ?

Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place du pass sanitaire début août. Finalement il n’entrera pas en vigueur le premier jour du mois comme prévu, mais le 9 août, comme l’a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le texte doit encore être validé par le Conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision le 5 août. Il sera ensuite étendu aux restaurants, bars, cérémonies de mariage, ou encore aux transports.