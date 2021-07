Police : La «clé d’étranglement» officiellement remplacée, un an après son abandon

Le directeur général de la Police nationale, Frédéric Veaux, a fait savoir vendredi dans une note adressée aux hauts responsables de la police, que la «clé d’étranglement» est officiellement remplacée par trois autres techniques. Celles-ci ne nécessitent pas de pression continue et prolongée au niveau du larynx.

«Amener au sol par pivot, amener au sol par contrôle de demie épaule et maitriser par contrôle de la tête», sont désormais les trois techniques que devront apprendre les policiers, pour ensuite les mettre en application si nécessaire dans leur fonction.

Basées sur «le principe de gradation de la force en fonction de la résistance de l’individu», comme le souligne Frédéric Veaux, ces nouvelles méthodes, ont pour but d’éviter les résultats tragiques qu’ont déjà provoqué les «clé d’étranglement» par le passé.

Une technique controversée

Il faut dire que cette technique d’interpellation policière est très controversée. Notamment depuis son abandon l’année dernière comme l’avait annoncé en juin 2020 Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur.

Cette décision faisait suite au décès du livreur, Cédric Chouviat survenu en janvier 2020. Mais elle avait provoqué la colère des syndicats de police, qui la voyaient comme une «erreur», d’autant plus qu’aucune autre alternative n’avait été proposée à la place.

Si chez les gendarmes, les techniques d’étranglement et autre «contrainte et pression thoracique» ne sont plus d’actualité depuis plusieurs années, au sein des policiers, le lâcher prise est plus compliqué.

Ces derniers ne sont pas convaincus par l’efficacité des autres alternatives proposées lors de l’interpellation d’individus costauds qui peuvent être aussi violents. D’après l’un des agent interrogé par l’AFP, «il faut avoir un niveau de dingue et s’entrainer plusieurs heures par semaine pour faire des clefs de bras très propres».