Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : conditions, montant... tout ce qu'il faut savoir

Baptisée prime «Macron», la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été reconduite le 20 juillet dernier au Journal officiel, qui a entériné son retour en 2021. Voici à quoi elle sert et qui en bénéficie.

Quel est son montant ?

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut atteindre jusqu'à 1.000 euros dans les entreprises qui n'ont pas signé d'accord d'intéressement. Elle peut même être portée à 2 000 euros en cas de signature d'un accord d'intéressement ou pour certains travailleurs (détaillés dans le point suivant).

Point intéressant, cette prime est exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Enfin, celle-ci est «exclue du calcul de la prime d'activité et pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH)», indique l'administration.

Qui peut toucher cette prime exceptionnelle ?

La prime exceptionnelle profite aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du Smic mensuel, soit un salaire mensuel brut de 4.663,74 euros maximum (calculé sur les 12 mois précédant son versement).

Au moment de son versement, elle peut être adressée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise ou «aux agents publics d'un établissement public à caractère industriel et commercial ou d'un établissement public à caractère administratif», détaille le régime de cette disposition.

Pour les personnes dont la prime peut atteindre les 2.000 euros, le gouvernement précise que cela peut concerner les PME de moins de 50 salariés ou pour les salariés dits «de la deuxième ligne», «si des mesures de revalorisation sont engagées», explique l'administration. Ces travailleurs désignent en réalité, hors professions médicales, plus de 4,6 millions de salariés du secteur privé, appartenant à 17 professions différentes (caissiers, nettoyeurs des espaces verts, agents d'entretien...) «qui ont continué à travailler sur le site de leur travail durant la crise sanitaire pour continuer à apporter les services indispensables à la vie quotidienne».

Quand sera-t-elle versée ?

Les enterprises qui décideraient de verser cette prime peuvent le faire jusqu'au 31 mars 2022.

DOIT-ON LA RÉCLAMER ?

Non. Cette prime n'est pas obligatoirement due par votre employeur. Celui-ci peut décidé de faire les démarches nécessaires si sa société et ses salariés sont concernés. Sachant qu'il s'agit d'une prime exonérée d'impôts et de cotisations sociales, ce qui représente pour lui un avantage fiscal. Les employeurs qui souhaitent la mettre en place peuvent être accompagnés par leur DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).