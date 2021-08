DIRECT - Coronavirus : le gouvernement adapte ses aides économiques pour les Outre-mer sous tension

La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions n'a pas faibli ce samedi en France. Les services du ministère de l'Intérieur ont recensé 204.090 manifestants dont environ 14.250 à Paris. La Réunion et la Martinique ont retrouvé le confinement. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

21H27

Le gouvernement adapte en août les mesures d'aide économique dans les territoires d'Outre-mer soumis à l'urgence sanitaire, alors que la situation s'est dégradée depuis ces derniers jours au point d'être qualifiée de «dramatique» par le Premier ministre.

Afin de tenir compte de la situation, «le gouvernement décide d'adapter en août les mesures d'aide économique d'urgence mises en place pour protéger les entreprises ultramarines des effets de la crise du Covid-19», selon un communiqué diffusé dimanche.

Les entreprises fermées administrativement plus de 21 jours par mois (contre 30 jours jusqu'à présent) et accusant plus de 20% de perte de chiffre d'affaires (CA) pourront bénéficier du fonds de solidarité «renforcé»(20% du chiffre d'affaires à hauteur de 200.000 euros).

20H51

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et des patients en soins critiques a continué à augmenter dimanche, avec plus de 7.500 patients à l'hôpital, selon les chiffres de Santé publique France.

Le nombre de patients Covid à l'hôpital est désormais de 7.581, dont 312 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 7.409 la veille et 6.843 dimanche dernier.

Les services de soins critiques, qui accueillent les malades les plus gravement atteints, comptaient dimanche 1.139 malades (dont 69 admissions en 24 heures), contre 1.099 samedi et 886 il y a une semaine.

19H17

L'Allemagne compte proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé vu dimanche par l'AFP.

Le projet de texte recommande également la vaccination des enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Le ministre de la Santé Jens Spahn et les ministres de la Santé des seize lands allemands doivent finaliser ce plan élaboré par des responsables du ministère de la Santé, lors d'une réunion lundi.

18H09

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont augmenté le prix de leur vaccin contre le coronavirus dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne, révèle dimanche le Financial Times qui a consulté le contrat.

Le vaccin Pfizer passe de 15,5 euros à 19,5 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros selon le quotidien financier britannique.

Cette hausse intervient alors que l’inquiétude sur la flambée du variant delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant.

17H11

La pandémie a fait plus de 4,22 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.157), devant le Brésil (556.370) et l'Inde (424.351).

15H33

Des millions de personnes ont subi dimanche un test de dépistage au Covid-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus sans précédent depuis des mois.

La Chine a fait état dimanche de 75 nouvelles contaminations parmi lesquels 53 transmissions locales. Le foyer épidémique apparu à l'aéroport de Nankin (est) fin juillet, s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces.

La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois, les autorités mettant cette hausse des cas sur le compte du variant Delta.

11h25

Un avion médicalisé transportant trois malades du Covid en réanimation a atterri dans la nuit en métropole en provenance de Martinique et ceux-ci ont été pris en charge dans des établissement franciliens de l'AP-HP, a-t-on appris dimanche auprès de la direction générale de la santé.

L'avion, un Falcon affrété par la société ISOS de rapatriement sanitaire, a quitté Fort de France samedi matin heure locale avec à son bord deux hommes de 53 et 61 ans ainsi qu'une femme de 51 ans souffrant de formes sévères du coronavirus.

Une cinquantaine de militaires du Service de santé des Armées et du régiment médical de l'Armée de terre vont également être rapidement déployés au CHU de Fort-de-France.

11h10

Le Nigeria reçoit 4 millions de vaccin Moderna des Etats-Unis. Les doses ont été acheminées par avion à l'aéroport d'Abuja, la capitale du pays de 200 millions d'habitants, a constaté un journaliste.

Le Covid-19 a fait 2.149 morts et infecté près de 174.000 personnes au Nigeria depuis début 2020, selon un recensement officiel.

11h00

Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, appelle à l'instauration de la vaccination obligatoire pour tous les Français. «Nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures. Partout les indicateurs repartent à la hausse», s'alarme-t-il dans les colonnes du JDD.

L'élu (Agir) de Fontainebleau estime que la vaccination obligatoire est «claire et efficace», à la différence du pass sanitaire.