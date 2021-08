Île-de-France : une nouvelle grille tarifaire pour Vélib'

Quelques mois après les rumeurs d'une prochaine évolution des tarifs des abonnements Vélib', une nouvelle grille tarifaire ainsi qu'un certain nombre de nouveautés entrent en vigueur ce 1er août.

La raison de cette évolution ? Le constat d'un parc de vélos électriques abîmés, qui engendrent d'importants besoins de maintenance. «Aujourd'hui, les vélos électriques, qui constituent 35 % de la flotte, représentent 60 % des trajets. Il y a un déséquilibre flagrant, les vélos sont fatigués», témoigne Sylvain Raifaud, élu parisien et président du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM).

Et de justifier l'arrivée de la nouvelle grille tarifaire ainsi : «Nous avons donc souhaité conserver des tarifs très attractifs pour les vélos mécaniques, mais réorienter l'usage des vélos électriques vers des distances plus longues, afin de réguler l'usage intensif de ces vélos électriques».

des Nouveaux tarifs pour le Vélib' électrique

Dès ce 1er août, les 3 abonnements – V-Libre (0 euro / mois), V-Plus (3,1 euros / mois) et V-Max (8,3 euros / mois) – augmentent pour ceux qui ont choisi l'option Vélib' électrique (bleu), y compris pour les personnes déjà abonnées. Il n'y aura par contre aucun changement concernant les mêmes 3 abonnements pour Vélib' mécanique (vert).

Concrètement, en plus du coût mensuel, les abonnements V-Libre passent à 3 euros les 45 minutes, au lieu de 2 euros la demi-heure, les abonnements V-Plus passent à 2 euros les 45 minutes, au lieu de 1 euro la demi-heure, et enfin les abonnements V-Max restent gratuits les 45 premières minutes, mais sont limités à deux courses max par jour. Dans ce dernier cas, chaque nouvelle location de 45 minutes max coûte 1 euro.

«On a décidé d'augmenter la durée du trajet qui est inclus dans le forfait, en passant de 30 à 45 minutes. En contrepartie, on a mis une limitation à 2 courses par jour», a expliqué Sylvain Raifaud, qui souligne que «83 % des usagers font moins de deux courses par jour». «Notre idée, c'est de dire qu'on peut faire un aller-retour longue distance en vélo électrique, mais que pour faire du plat sur la rue de Rivoli c'est mieux de prendre un vélo vert».

D'autres nouveautés pour l'été

La président du SAVM s'est également réjoui de l'arrivée de deux nouvelles villes franciliennes – Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93) et Châtillon, dans les Hauts-de-Seine (92) – parmi les 55 communes déjà clientes de ce service qui se veut être «métropolitain» avant tout.

Par ailleurs, Sylvain Raifaud assure avoir travaillé sur l'aspect social de l'offre, avec notamment la mise en place d'un tarif préférentiel en faveur des plus âgés. «On a souhaité un tarif plus avantageux pour les personnes âgées de 60 ans et plus», explique Sylvain Raifaud, ajoutant que «c'était une vraie demande des élus pour que les séniors puissent accéder aux vélos électriques».

Enfin, dernière nouveauté mise en place ce 1er août : de nouvelles offres sur les «forfaits séjour ou à la journée», afin de «faciliter la vie des touristes et des visiteurs». Deux forfaits sont donc proposés : l'un à 3 euros «pas compliqué à la borne» pour la location d'un vélo électrique pour 45 minutes, et l'autre qui, pour quelques euros de plus, propose 24h de location pour faire jusqu'à 6 courses de 45 minutes en vélo électrique ou un nombre illimité en vélo mécanique. La «privatisation» des Vélib' dans le viseur ?

Quant à la question de savoir si cette hausse tarifaire aurait été pensée pour contraindre les nombreux livreurs qui utilisent les Vélib' dans le cadre professionnel, «squattant» pendant des heures des vélos électriques qui pourraient être utilisés par d'autres, le président du SAVM répond que la nouvelle grille tarifaire est clairement «moins attractive pour les personnes qui font des livraisons».

Pour autant, l'élu écologiste lance un appel aux plate-formes de livraison qui ont, selon lui, «une responsabilité vis-à-vis de ses salariés pour leur offrir des outils de travail dignes de ce nom». «On veut bien se mettre autour de la table et discuter avec eux d'une offre», annonce-t-il, mais «très malheureusement, Vélib' ne peut pas supporter un tel usage intensif».

A noter que cette augmentation des tarifs des abonnements aux vélos électriques arrive à point nommé. En février dernier, une rallonge – estimée à 4 millions d'euros par an jusqu'en 2024 – au contrat qui lie l'opérateur Smovengo et le SAVM, a en effet été décidée, afin de couvrir les frais de maintenance colossaux engendrés l'utilisation intensive des vélos électriques.