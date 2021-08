Une association veut créer des «chèques fruits et légumes» pour les plus modestes

Pour être en bonne santé, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Les Français connaissent la règle mais certains, faute de moyens, ne sont pas en mesure de l'appliquer. C'est pourquoi l'association de consommateurs Familles rurales demande la création de «chèques fruits et légumes», à destination des plus modestes.

Dans son Observatoire du prix des fruits et légumes frais, publié vendredi 30 juillet, l'association souligne que 90% des enfants et près de 70% des adultes en France «ne suivent pas les recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) de consommer au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour et par personne».

Elle note par ailleurs que les prix de certains produits, notamment les cerises, «atteignent des sommets» cet été. L'épisode de gel qui a frappé la France en avril est désigné responsable. Mais, en dehors de ces quelques cas particuliers, le coût des fruits et légumes enregistre une baisse de 8% en moyenne, entre juin 2020 et juin 2021. «Après une année 2020 record en termes de prix, la plupart des produits de notre panier retrouvent des valeurs proches de celles relevées en 2019», indique Familles rurales.

Cela ne change rien au fait que les fruits et légumes représentent un budget conséquent. L'association a calculé que le respect du Plan national nutrition santé représente entre 4 et 16% d'un SMIC net mensuel pour une famille de 4 personnes, selon la composition du panier.

Même en choisissant systématiquement les fruits et légumes les moins chers, un tel foyer doit dépenser 52 à 86€ pour que chacun puisse manger sain. Des chiffres obtenus grâce à 111 relevés de prix, réalisés du 15 au 30 juin dans 38 départements, sur un panier de 8 fruits et 10 légumes frais, conventionnels et bio.

Pourtant, insiste, Dominique Marmier, le président de Familles rurales, l'alimentation est un véritable enjeu de santé publique et tout le monde devrait pouvoir manger sainement. «Chaque citoyen a le droit d'avoir un logement décent en France. Pour cela, on l'aide avec des allocations logement, des APL. Pourquoi ne pas faire pareil pour les fruits et légumes ?», argumente-t-il auprès de franceinfo.

Il interpelle ainsi les pouvoirs publics, les exhortant à mettre en place ces chèques fruits et légumes, dont le montant doit être déterminé, mais aussi une politique incitative, afin de «stimuler la consommation de fruits et légumes plutôt que de corriger son insuffisance».