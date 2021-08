La nouvelle carte d'identité généralisée à toute la France

Fini la carte impossible à ranger dans votre portefeuille. A partir de ce 2 août, et pour l'ensemble du territoire français, la carte d'identité change de design.

Elle adopte le format d'une carte bancaire et sera valide pendant dix ans au lieu de quinze. Elle comporte également une puce électronique, comme pour les passeports. Celle-ci renseignera le nom, le nom d'usage, les prénoms, les lieu et date de naissance, ainsi que les empreintes digitales et la photo.

Ce 2 août marque la fin d'un long périple pour cette nouvelle carte. Prévue en juin 2019 par un règlement européen, elle a été inaugurée en mars par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté. Elle a ensuite été généralisée petit à petit, en commençant par les départements de l'Oise et de la Seine-Maritime. Son déploiement est aujourd'hui terminé.

Les «anciennes» cartes, de leur côté, ne peuvent plus être délivrées. En revanche, elles restent valides jusqu'en août 2031 : il suffit donc d'attendre que votre carte d'identité expire, et vous obtiendrez automatiquement le nouveau format.

Lutter contre la fraude

Le changement de format de la carte d'identité a pour principal objectif de lutter contre la fraude. Quelque 8.881 porteurs de faux titres sont arrêtés chaque année en France, et la nouvelle carte, plus sécurisée, est censée faire baisser ce chiffre. Des symboles visibles à la loupe et un dispositif holographique protégeant la photo ont été ajoutés.

La nouvelle carte comportera aussi des éléments en relief, pour que les personnes malvoyantes puissent la distinguer parmi les autres cartes de leur portefeuille.

Ce changement permettra d'harmoniser les cartes d'identité entre les pays de l'Union Européenne. A noter que la France, si elle a respecté les délais prévus dans le règlement européen, est un peu en retard : l'Allemagne a d'ores et déjà distribué les nouvelles cartes à large échelle.