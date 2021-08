Sur Instagram et Tiktok, Emmanuel Macron appelle les Français à lui poser toutes leurs questions sur le vaccin

«J'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y. Posez les moi.» Alors que beaucoup se méfient encore du vaccin contre le Covid-19, Emmanuel Macron tente la pédagogie. Sur les réseaux sociaux, le président a encouragé les Français à lui faire part de leurs interrogations.

«J'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible», a-t-il promis dans une vidéo postée sur Instagram et sur Tiktok. A propos du vaccin, «je sais que beaucoup parmi vous (...) ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, parfois n'importe quoi, il faut le dire.»

En répondant aux questions, le président espère donner un coup de fouet à la campagne de vaccination française. A cette heure, 41,6 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 62% de la population.

Malheureusement pour Emmanuel Macron, les internautes étaient plus d'humeur à commenter son physique que la vaccination. Beaucoup se sont étonnés de voir leur président en t-shirt, l'un d'entre eux demandant même «la référence du haut» parce qu'«il est vraiment beau».

Entre les «t'es beau Manu» et «il est frais même sans costard», quelques questions se sont tout de même glissées dans l'espace commentaires. Parmi elles : «Est-ce qu'il faudra une troisième dose ?», «Etes-vous vacciné ?» ou encore «Est-ce que le port du masque sera toujours obligatoire une fois que tout le monde aura reçu ses deux doses ?» Le président n'a pas précisé quand il posterait sa vidéo de réponse.

Alain Fischer, responsable de la stratégie vaccinale, table sur 90% de vaccinés au début de l'automne. Le gouvernement espère atteindre ce chiffre par l'extension progressive du pass sanitaire, qui s'appliquera aux bars et aux restaurants dès le 9 août. Le pass sanitaire est déjà exigé dans les lieux culturels depuis le 21 juillet. Seuls les 12-17 ans, pour qui la vaccination a été ouverte plus tard, en sont exemptés.

Malgré toutes ces incitations, des milliers de Français restent réticents au vaccin. Les manifestations anti pas sanitaire ont réuni plus de 200.000 personnes ce 31 juillet.