Allocation de rentrée scolaire : quand va-t-elle être versée ?

Comme chaque année, de nombreux parents attendent avec impatience de recevoir l'allocation de rentrée scolaire pour pouvoir acheter les fournitures de leurs enfants.

Selon le gouvernement, environ 3 millions de familles y ont droit, sous conditions de ressources, «ce qui représente 5 millions d'enfants», ont fait savoir dans un communiqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles.

Et cette aide, qui peut atteindre 400 euros selon les ressources, est versée à partir d'aujourd'hui, mardi 3 août. Pour le moment, seules les familles de La Réunion et de Mayotte recevront toutefois l'allocation. Pour le reste de la France, il faudra en effet attendre.

Selon le calendrier dévoilé par le ministère des Solidarités, l'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 17 août pour les autres DOM et la métropole.

A noter que les personnes allocataires de la CAF n'ont pas besoin d'effectuer la moindre démarche pour obtenir la somme qui leur est due, elle tomba directement sur leur compte. Les autres doivent faire une demande sur le site de la CAF en remplissant le formulaire dédié.