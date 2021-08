Coronavirus en France : le bilan de ce mardi 3 août

Alors que le basculement dans une quatrième vague de coronavirus a été acté par le gouvernement, sur fond de poussée du variant Delta, voici le point quotidien sur l'épidémie en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

LES CONTAMINATIONS

Ce mardi 3 août, 26.829 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 6.178.632 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

Le taux de positivité, qui mesure le nombre de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, s'établit à 3,88 %.

LES HOSPITALISATIONS

Le nombre de malades du Covid à l'hôpital est désormais de 7.974, soit 134 de plus que lundi et 837 de plus qu'il y a une semaine.

Parmi ces malades, 1.331 patients sont pris en charge dans les services de soins critiques (dont 218 admissions en 24 heures) contre 1.232 malades lundi et 978 il y a une semaine.

LES DÉCÈS

57 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total de cette épidémie en France à plus de 112.000 décès.

LA VACCINATION

Ce lundi, 42.862.858 personnes avaient reçu au moins une injection, soit près de 63,97% de la population totale, et 35.769.194 personnes avaient un schéma vaccinal complet, soit près de 53,39% de la population totale.