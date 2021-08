Covid-19 : un syndicat de pompiers dépose un préavis de grève nationale et illimitée

Mécontent de l’obligation vaccinale imposée dans leur métier, l’un des principaux syndicats de pompiers, la FA SPP-PATS, a déposé un préavis de grève nationale illimitée dès lundi, date de mise en application de la loi.

A l’image des syndicats du personnel soignant dans les hôpitaux, l’un des principaux syndicats des pompiers a lancé ce mercredi 04 août un appel à la grève illimitée dans toute l’Hexagone. L’objectif est simple : faire plier le Conseil constitutionnel, qui pourrait censurer cette loi après son examination jeudi.

« Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution », a indiqué la FA SPP-PATS en préambule de son communiqué.

Veuillez prendre connaissance de notre préavis de grève nationale illimitée envoyé au Ministre de l'Intérieur, au 1er Ministre et au Président de la République #FaSppPats ##GreveNationale pic.twitter.com/aED3RHw2nD — FA/SPP-PATS (@faspppats) August 4, 2021

Définitivement adopté par le Parlement fin juillet, le projet de loi prévoit la vaccination obligatoire pour l’ensemble du personnel médical, pour les sapeurs-pompiers et pour certains militaires à compter du lundi 09 août.

En cas de maintien de la loi après l’examen effectué par le Conseil constitutionnel jeudi, la FP SPP-PATS a déposé une dernière requête dans son communiqué. «Si vous maintenez l’obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers, alors nous exigeons de bénéficier des mêmes avancées statutaires et sociales que les soignants».

La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés (FP SPP-PATS) compte 7.000 adhérents et se définit comme le syndicat majoritaire des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).