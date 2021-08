Goutte froide : quel est ce phénomène météo qui perturbe l'été en France ?

Le temps maussade de juillet et de ce début août ne réjouit guère les vacanciers. Alors que Météo France parle de «goutte froide» sur le territoire, pourquoi ce phénomène porte-t-il ce nom et est-il parti pour durer ?

Qu'est ce qu'une goutte froide ?

Une goutte froide est un phénomène météo qui ne prend pas naissance au niveau de la mer et des terres, mais en altitude. Il s'agit d'une poche d'air froid qui apparaît à environ 5.400 mètres d'altitude et peut s'étendre entre quelques dizaines et un millier de kilomètres.

Lorsqu'une goutte froide se positionne sur une zone géographique, sa masse d'air froid va alors venir déstabiliser la masse d'air qui se trouve au sol. Ce «conflit» va avoir pour effet de favoriser les précipitations, d'où les nombreuses pluies et orages que la France connaît actuellement. En effet, des masses d'airs en altitude où la température avoisine les -15 à - 20 °C vont croiser des masses d'air au sol qui peuvent varier entre 20 et 25° C, ce qui va bouleverser le temps et accélérer l'arrivée d'averses notamment.

Est-ce un phénomène appelé à durer ?

Météo France précise que l'instabilité entre les masses d'airs provoquée par la goutte froide qui recouvre une bonne partie de l'Hexagone rend les prévisions météorologiques plus complexes. Surtout, le déplacement d'une goutte froide n'est pas vraiment prévisible et reste très variable. Il reste donc compliqué d'avancer si oui ou non ce phénomène va rapidement se faire oublier.