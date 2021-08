Free : Tout savoir sur la nouvelle escroquerie téléphonique «Infotel»

Des escrocs, prétextant représenter le service client de Free, proposent une réduction de forfait et une souscription gratuite à Infotel, «une solution anti-démarchage». Un faux service finalement facturé 11,90 euros par mois à l’utilisateur trompé.

Détectée par l’UFC-Que Choisir, cette escroquerie vise à obtenir la signature électronique de la personne bernée afin de lui soutirer chaque mois la somme de 11,90 euros, comme s’il s’agissait d’un véritable service Free. Pour obtenir cette signature, les malfrats demandent au consommateur sa date de naissance, son adresse mail et son relevé d’identité bancaire (RIB).

Or, la réduction du prix de l’abonnement et l’accès gratuit à Infotel sont fallacieux. Afin de mettre en confiance le consommateur, les voleurs énumèrent ses coordonnées, obtenues via des listes de données achetées ou volées. Une arnaque particulièrement bien ficelée car elle semble crédible, bien qu’il existe plusieurs façons de s’en prémunir.

Afin d’éviter ce type de problèmes, il est important de ne jamais communiquer ses informations personnelles à un démarcheur au téléphone puisque ces derniers doivent déjà les connaître s’ils travaillent pour un opérateur reconnu. Idem, il n’est pas conseillé de signer un contrat électroniquement après la réception d’un mail suivant un appel téléphonique de ce type.

Pour rappel, même en cas de signature d’un tel document, il est toujours possible de se rétracter en appelant sa banque afin de mettre fin aux prélèvements.