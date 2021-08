Pass sanitaire : le Conseil constitutionnel valide le texte en partie

La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Il a en revanche censuré d’autres dispositions, comme l'isolement des personnes positives au Covid-19.

Les Sages ont ainsi estimé que le gouvernement avait «poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé», à propos du pass et de la vaccination des soignants. Ils ont également validé le fait d’étendre la présentation de ce document à certains centres commerciaux «au-delà d'un certain seuil défini par décret (et si) la gravité des risques de contamination» à l'échelle d'un département le justifie.

La présentation d'un pass sanitaire pour entrer à l’hôpital a aussi été validée, si aucun obstacle à l’accès aux soins n’est observé. De même, la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour les personnes en CDI dans certaines professions (soignants, pompiers...) refusant de s’y plier a elle aussi reçu l'aval des juges constitutionnels. Ils ont noté que cette sanction pouvait être immédiatement levée dès lors que le document serait présenté ou qu'un salarié pouvait se voir proposer un autre poste au sein de son entreprise. Ce qui rend le dispositif acceptable du point de vue de la Constitution.

Des dispositions censurées

En revanche, ils ont censuré les dispositions de la loi prévoyant qu'un CDD ou contrat d'intérim puisse être rompu «avant son terme» par l'employeur faute de ce pass.

Les Sages ont également estimé que l'isolement obligatoire des malades de 10 jours n'était pas «nécessaire, adapté et proportionné», car il constitue une mesure privative de liberté «sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire».