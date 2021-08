Bison futé : quel trafic pour ce week-end du 6 au 8 août ?

Ce week-end du 6 au 8 août, deuxième chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, s'annonce particulièrement chargé sur les routes de France, selon Bison Futé.

Vendredi 6 août

Et les difficultés devraient commencer dès ce vendredi. L'organisme de prévision de la sécurité routière a en effet placé la journée d'aujourd'hui en orange dans le sens des départs.

Il est ainsi recommandé de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 14h, et d'éviter les grands axes dans la journée. Bison Futé pointe en particulier l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers de 11h à 20h, l'A6 entre Beaune et Lyon de 14h à 17h, l'A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 19h, ou encore l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 10h à 18h.

Dans le sens des retours, seuls les axes du bassin méditerranéen, comme l'A7 entre Orange et Lyon et entre Marseille et Salon-de-Provence, l'A9 entre Narbonne et Montpellier, ou l'A61 entre Narbonne et Toulouse, seront denses.

samedi 7 août

La journée la plus chargée sera celle de demain. Dans le sens des départs, Bison Futé voit rouge sur toute la France, et même noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si la circulation devrait être compliquée sur l'ensemble du territoire, Bison Futé met l'accent sur les routes d'Ile-de-France, l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux, l'A7 entre Lyon et Orange, l'A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, l'A9 entre Orange et l’Espagne, l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, l'A62 entre Bordeaux et Toulouse, et l'A61 entre Toulouse et Narbonne.

Pour ce qui est des retours, encore une fois, les difficultés devraient se concentrer dans le sud-est, en rouge, même si le reste du pays est en orange.

dimanche 8 août

Pour le dernier jour du week-end, la situation devrait revenir à la normale sur les routes. Seul le sud-est est annoncé orange, dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Selon les prévisions de Bison Futé, ceux qui partent devraient donc éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, l'A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, ou encore l'A9 entre Orange et Montpellier. Ceux qui reviennent auront également fort à faire sur ces axes, de même que sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse.